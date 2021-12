22 Galéria Foto: Martin Styk VIDEO: Párik zažil poriadny ŠOK: Ešte aj Uzbekistan má lepšie železnice! Napriek pandémii sa Martin s Natáliou vybrali spoznávať Stredný východ. Čím ich očaril Uzbekistan a aké opatrenia museli dodržiavať počas svojej cesty? 23. december 2021 Jakub Forgács Magazín

Martin Styk (27) a jeho priateľka Natália Slancová (26) sú rodení Bystričania. Na vysokú školu však odišli do Brna, kde aktuálne aj pracujú. Martin vyštudoval informatiku a vyvíja GPS navigáciu na Android a Natália vyštudovala Matematiku a ekonómiu a pracuje ako dátový analytik. Na prelome októbra a novembra sa však zbalili a vyrazili za dobrodružstvom. Vybrali sa takmer na dva týždne do Uzbekistanu. O svojich zážitkoch z tejto cesty nám viac prezradili v rozhovore.

Uzbekistan nie je pre Slovákov práve najvychytenejšou destináciou. Ako sa zrodil nápad na cestu práve tam?

Stredná Ázia bola pre nás dlho neznámou oblasťou, ktorá nás lákala, ale prišlo nám to príliš zložité na realizáciu. Poriadne nás nakopla knižka Martina Navrátila o hodvábnej ceste, kde bol Uzbekistan tak pekne popísaný, že sme sa rozhodli, že ho raz navštívime.

Aktuálne bojuje svet s pandémiou koronavírusu. Bolo ťažké vycestovať? Čím všetkým ste si museli prejsť?

Dnes je ťažké plánovať dlhšie dopredu. Vedeli sme, že ideme vycestovať, no ešte týždeň pred odletom sme nevedeli, že to bude do Uzbekistanu. Sledovali sme podmienky a na vstup do krajiny bol v tom období potrebný iba negatívny PCR test. Podmienky vstupu sme si overovali online aj na ambasáde. Napriek tomu nám v lietadle rozdali príletový formulár, ktorý nariaďoval karanténu. Tá však nakoniec nebola potrebná.

Čo sa týka pandemických opatrení v krajine, aká tam v tom čase bola situácia?

Podľa oficiálnych dát bola situácia stabilizovaná a platila iba povinnosť nosiť rúško. Reštaurácie, hotely, a aj všetky atrakcie boli otvorené. Uzbekistan sa snaží rozvíjať turistický ruch a pre cestovateľov bol otvorený počas celého roka.

Viac o tom, čo Martin s Natáliou zažili počas svojej cesty, sa dočítate na ďalšej strane.

