Uzbekistan: Krajina plná pokladov, kde si muži so ženami ruky nepodávajú! Prečo?

Orientálna kuchyňa, historické pamiatky, typické pestrofarebné bazáre a krásni priateľskí ľudia. Reč je o Uzbekistane, krajine, v ktorej sa budete cítiť ako v rozprávke Tisíc a jedna noc!

Cestovateľka Betty si pre vás tentoraz pripravila zaujímavé informácie o Uzbekistane, o ktorých ste možno nevedeli. Po návšteve rozprávkovo krásnej krajine sľubuje tisíc a jeden zážitkov!

Poklady Uzbekistanu

Okrem exotického jedla či vzácnych pamiatok je Uzbekistan aj krajinou skutočných pokladov! Vedeli ste, že je jedným z najväčších vývozcov bavlny? A to nie hocijakej, ale naozaj kvalitnej! Ak sa do krajiny vyberiete na jeseň, môžete ju obdivovať odetú do bieleho. Bavlnené polia tu totiž nájdete na každom kroku!

Je to dokonca zlatá krajina, a to doslova! Po USA, Rusku a Južnej Afrike má najväčšie prírodné zásoby zlata.

Na svoje si prídu aj ľudia s mlsným jazýčkom. Uzbekistan totiž pestuje jedno z najchutnejších ovocí na svete. Mirzachulský melón, ktorý tu dozrieva, má vysoký obsah prírodných cukrov, a preto sa považuje za najchutnejší melón ma svete. Už sa vám zbiehajú slinky? Tak pri jedle ešte zostaneme.

Keď vám počas objavovania krás Uzbekistanu vyhladne, vyskúšajte plov, národné jedlo Uzbekistanu. Je to ryža s mäskom a so zeleninou. Oplatí sa ochutnať! Tradičným nápojom, ktorým vám k tejto delikatese iste naservírujú, je zelený čaj. Pijú ho tu na hektolitre, a to pri každej možnej príležitosti.

Uzbekistan je jediná krajina v Strednej Ázii, ktorá má metro! A aké parádne! Stanice Taškentského metra s mramorovými stropmi a krásnymi lustrami sú považované za jedny z najkrajších staníc metra na svete. Metro má štyri linky a každá zastávka má dokonca svoj jedinečný dizajn.

Aby ste neboli prekvapení

Skôr ako prídete do Uzbekistanu, mali by ste aspoň čo-to vedieť o zvykoch domácich. Dámy, keď sa budete chcieť s niekým zoznámiť, nebuďte prekvapené, ak vám mužské pohlavie nepodá ruku. Podanie ruky je tu totiž možné len medzi mužmi. Páni, ak budete chcieť pozdraviť uzbeckú ženu, mali by ste sa jej ukloniť s pravou rukou položenou na srdci.

Obyvatelia tejto exotickej krajiny sú tiež veľmi poverčiví. Veria napríklad, že ak sa položí chlieb na zem, prinesie im to nešťastie. Podľa starodávnej povery si člen rodiny musí odkúsnuť z chleba pred svojou veľkou cestou. Zvyšok chleba sa odloží, až kým sa cestovateľ opäť nevráti domov. Ak je cesta dlhá, snáď ho už potom nejedia… Zubár by sa iste chytal za hlavu.

Ďalšie zaujímavosti o Uzbekistane sa dozviete vo VIDEU, ktoré v spolupráci s Dnes24 pripravila CK Tripito.

Zaujímavosti o cestovaní po exotických krajinách pre vás bude Betty pripravovať každý týždeň. Najbližšie sa môžete tešiť na Japonsko.

