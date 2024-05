19. máj 2024 ELA Správy Rôzne VIDEO Poškodené autá aj úroda: Supercela priniesla až 4 cm krúpy! Aké bude POČASIE? Európou sa dnes ženú veľmi silné búrky, ktoré na Slovensko zatiaľ nebezpečnejšie sprievodné javy nepriniesli.

Zdroj: Martin Komárek

K našim susedom však búrky prinášajú veľmi nebezpečné sprievodné javy. Pred niekoľkými minútami sa oblasťou Nymburku, pri Prahe prehnala supercela, ktorá priniesla až 4 cm krúpy, informuje iMeteo.sk.

Ani s večernými hodinami silné búrky neprestávajú vyčíňať. V našej oblasti sa dnes vyskytlo niekoľko nebezpečných poveternostných ja­vov.

V Poľsku sa vyskytlo tornádo, v Nemecku vyčíňajú predovšetkým povodne a v Česku sa objavila tromba. V Česku však zostaneme. Tu totiž prešla podvečerom veľmi silná búrka, ktorá produkovala až 4 cm krúpy.

Supercela priniesla veľké krúpy

Supercelárna búrka sa sformovala severovýchodne od hlavného mesta Praha a postúpila cez oblasť Nymburku k východu do oblasti Kolína. Búrka tu vyprodukovala veľmi veľké krúpy, miestami s priemerom až do 4 cm.

„Až do konca mája by počasie malo byť takmer identické. Do našej oblasti bude prúdiť teplejší vzduch, no zároveň sa priamo nad Európou bude udržiavať oblasť nižšieho tlaku vzduchu, ktorá bude zabezpečovať vlhkosť a, ako už iste viete, teplo + vlhko = búrky,“ dodáva iMeteo.

V uplynulých dňoch sme však maximálne denné teploty zaznamenávali v intervale od +19 do +24 °C. Nad letnú hranicu sme sa ešte nedostali, no to sa teraz zmení. Od pondelka bude teplejšie a denné teploty sa budú pohybovať už v intervale +22 až +27 °C.

Každodenné búrky

Aké počasie nás čaká do konca mesiaca? každý deň bude spočiatku jasno až polooblačno, v priebehu dňa tvorba kopovitej oblačnosti a prehánky a búrky, ktoré môžu byť intenzívnejšie.

„Takto to na našom území vyzerá už od soboty a bude pravdepodobne až do konca mája a na začiatku júna. Noci a prvá polovica dňa bude pokojná, no v priebehu denných hodín sa bude vytvárať kopovitá oblačnosť a v našej oblasti sa budú tvoriť početné búrky,“ píše iMeteo.sk.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: iMeteo.sk