VIDEO: Prvé slová atentátnika, ktorý postrelil premiéra: Nesúhlasím s politikou Ficovej vlády

Ako vidieť vo VIDEU, po jeho zadržaní políciou hovorí, prečo zaútočil na premiéra. „Nesúhlasím s politikou vlády. Zlikvidované masmédiá. Prečo RTVS je napádaná, Mazák je prečo vyhodený z funkcie,“ povedal muž, ktorý mal trikrát postreliť slovenského premiéra Roberta Fica.

Na premiéra Roberta Fica bol spáchaný atentát. Páchateľ vystrelil päť výstrelov, predseda vlády je v kritickom stave. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Podľa prvých informácií išlo podľa ministra o jasne politicky motivovaný čin. Rozhodnutie o tomto čine prišlo podľa neho krátko po prezidentských voľbách.

Ako píše Denník N, muž bol v minulosti v spojení s proruskou skupinou Slovenskí branci, informoval maďarský investigatívny novinár Szabolcs Panyi. Slovenskí branci na Facebooku v roku 2016 zdieľali fotografiu, na ktorej sa nachádzal aj atentátnik.

‼️🇷🇺Wow. Looks like Slovak PM Robert Fico's reported assailant, writer Juraj Cintula, was associated with pro-Russian paramilitary group Slovenskí Branci (SB). Their leader was even trained by Russian ex-Spetsnaz soldiers. Read more on @VSquare_Project 👇https://t.co/2IzSHwq54d pic.twitter.com/M9fgp186R3