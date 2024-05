15. máj 2024 ELA Krimi Písal o SMRTI, strieľal na premiéra: Syn atentátnika prehovoril: Cítil otec NENÁVISŤ voči Ficovi? Z útoku na predsedu vlády SR Roberta Fica je podozrivý 71-ročný Levičan.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Má ním byť Juraj Cintula, spisovateľ a člen Slovenských spisovateľov z Levíc. Cintula, ktorý je zároveň bývalým pracovníkom súkromnej bezpečnostnej služby (SBS), mal zbraň v legálnej držbe.

Pred incidentom mal podľa svedkov zakričať na premiéra „Robo, poď sem,“. Premiér sa k nemu blížil s úmyslom podať mu ruku. Hneď na to sa ozvali výstrely. Zbraň, ktorou niekoľkokrát vystrelil na premiéra, mal pravdepodobne v legálnej držbe.

Mali padnúť štyri, jeden mal Fica zasiahnuť do hrudníka. Útočníka spacifikovali prítomní policajti a je momentálne zadržiavaný Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA).

Prehovoril syn

Aktuality.sk sa spojili so synom podozrivého strelca. Zo situácie je v šoku. Potvrdil, že jeho otec mal zbraň v legálnej držbe.

„Ja absolútne netuším, čo otec zamýšľal, čo plánoval, prečo sa to stalo,” povedal. Na otázku, či prechovával nenávistný vzťah k predsedovi Smeru, odvetil: „Poviem vám to takto – nevolil ho. To je všetko, čo viem k tomu povedať.”

Muž poprel, že by jeho otec niekedy otvorene zmienil útok alebo likvidáciu politika. Rovnako poprel, že by bol psychiatrickým pacientom. „Možno nastalo nejaké skratové jednanie, neviem. Je ráznejší, ale že by riešil psychiatra alebo takéto veci, to nie.”

Podozrivý Levičan bol umelecky činný. Vyšlo mu niekoľko básnických zbierok. Muž v roku 2016 pracoval pre súkromnú bezpečnostnú službu. Vtedy sa stal sám obeťou útoku v nákupnom centre v Leviciach. Podvečer vošiel do obchodu mladší muž, zrejme pod vplyvom omamných látok, a napadol ho ako esbéskára.

Vystupoval proti násiliu

Podozrivý muž bol aktívny v umení, pričom publikoval viacero básnických zbierok. Niektoré z nich už začali kolovať internetom a na sociálnej sieti sa pri jeho mene objavujú komentáre ako „Vrah“.

Cintula vo svojej tvorbe často spomína smrť a hoci vystupoval proti násiliu, pri diele Efata píše: „Toľko bezočivých cigánov v Európe, ako je dnes, ešte nikdy nebolo. Ale oni dobre vidia a vedia ako využívať sociálne systémy krajín. Štát problém nerieši, len sa na ňom pasie. Stotisíc slovenských cigánov stojí o priazeň bielych, ale nám to nepovedia. .. Buďme k nim prísni a spravodliví…“

z tvorby autora:

V snách

V snách. Iba v snách bol som slobodný.

Iba v snách rečnil som davu.

V snách nebál som sa povedať všetko,

ale úplne všetko, čo si myslím.

V snách hľadala ma polícia.

V snách snoval som vzbury.

V snách pikle som kul, bunky zbíjal.

V snách zapaľoval som pochodne.

Iba v snách. Po papuli päsťou pánov som bil.

V snách. Počul som rev mojich zbojníkov.

V snách. Miloval som divo cudzie ženy.

V snách. Vypíjal som chladné víno.

Až do dna sudov.

Iba v snách ruky ma boleli od okov.

V snách bili ma vzdorovitého.

V snách. Súdili ma ľudia,

že povodne a búrky hnevu pánov privolávam.

Že žijem inak, ako ostatní.

V snách. Fasoval som sedem rokov basy.

I doživotie.

V snách. Vešali ma. Stínali mi hlavu.

Lámali na kolese.

A predsa nikdy nezlomili.

V snách. Ako rebel, zbojník

prehrával som stokrát. I víťazil.

A v skutočnosti… V skutočnosti

som celkom obyčajne trpel.

Tak, ako tisíce iných.

Regionálna televízia z Prievidze nakrútila aj okamih streľby na Roberta Fica, keď robila videoreportáž z výjazdového zasadnutia vlády. Video nie je vhodné pre citlivé povahy.

Zdroj: YouTube.com

Juraj Cintula Juraj Cintula narodený v roku 1953, je jedným zo zakladateľov LK DÚHA v roku 2005. Od roku 2008 (kedy sa... Posted by Literárny klub DÚHA on Sunday, March 7, 2021

Zdroj: Dnes24.sk