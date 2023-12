VIDEO zo skladu zbraní v Gaze: Ako to, že sa tam povaľuje EČV z Košíc?

Na video z oficiálneho účtu štátu Izrael upozornil Refresher.sk. Záber zo skladu zbraní v Gaze zachytáva obrovské množstvo zbraní a granátov. Izrael k príspevku napísal, že zbrane našli v detskej izbe, ktorú zrejme využívali teroristi ako skrýšu.

Konflikt stále neutícha a nateraz sa k pokoju ani neschyľuje. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi medzitým vyhlásil, že vojna s Hamasom bude v Pásme Gazy „pokračovať ešte mnoho ďalších mesiacov“, pričom Izrael sa bude rôznymi metódami snažiť o to, aby sa úspechy, ktoré pri ofenzíve dosiahne, vydržali ešte dlhý čas.

Izraelská armáda sa podľa Haleviho vo svojom ťažení zameriava na juh Pásma Gazy, pričom mnohí „teroristi už boli zlikvidovaní a stovky (ďalších) boli zajaté“.

The @IDF uncovered kalashnikovs, grenades, and RPGs in a children's room in Gaza.



Hamas continues to intentionally endanger innocent Palestinians.



📸 @IDF pic.twitter.com/WAoOZv1wTb