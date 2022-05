Zdroj: TASR/Pavol Zachar Vláda visí na vlásku: Matovič šokuje NOVOU daňou, SaS vraj robí TRUCPODNIK Dobré zmluvy robia dobrých partnerov a vyhrážanie sa nedodržiavaním koaličnej zmluvy je začiatkom konca normálnej spolupráce. 18. máj 2022 Správy Politika

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Tvrdí to hnutie OĽANO v reakcii na SaS, ktorá si na zvýšenie daní uplatnila veto. Ak sa nebude rešpektovať, koaličná zmluva podľa strany stráca zmysel.

Kto koho vydiera

„Chceme veriť, že strana SaS pochopí, že umením politiky nie je vydieranie a hádzanie sa o zem, ale kompromis. O to viac, ak ide o pomoc, na ktorú rodiny dlho čakajú,“ uviedol pre TASR Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

OĽANO dodalo, že nerozumie postoju SaS. „Nejde o zvyšovanie, ale prakticky znižovanie daní pre bežných ľudí, rodičov detí, vďaka daňového bonusu. Programové vyhlásenie vlády však pripúšťa možnosť vyššieho zdaňovania oligopolov a monopolov, čo považujeme za vhodný zdroj príjmov na vykrytie balíka masívnej sociálnej pomoci rodinám,“ doplnil Dojčan.

Pokiaľ strana SaS považuje nedotknuteľnosť záujmov najbohatších firiem za svoju „červenú čiaru“, mala sa ju podľa hnutia do programového vyhlásenia pokúsiť presadiť.

Trucpodnik

Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová označila Sulíkov návrh za „trucpodnik“ koaličným partnerom, keďže prišiel po viac ako troch mesiacoch, v záverečných fázach intenzívnych rokovaní.

„Kde boli politici strany SaS takmer štyri mesiace, keď sme od rána do večera rokovali o opatreniach a pomoci ľuďom? Stále verím, že SaS podporí daňový bonus, pretože daňový bonus prináša zníženie daní pre pracujúcich rodičov,“ skonštatovala v stanovisku pre TASR.

Spájať pomoc ľuďom s hlasovaním o dôvere vlády by podľa Remišovej nič nevyriešilo, iba by uvoľnilo cestu „fašistom a oligarchickým štruktúram strany Smer a Hlas.“

Koaličná SaS predstavila v utorok protinávrh pomoci ľuďom pri súčasnom zdražovaní. Na zvýšenie daní strana uplatnila veto. Ak nebude rešpektované, koaličná zmluva stráca zmysel. SaS však z vlády ani z koalície odísť neplánuje.

„Jednoznačne sme za to, aby štát veľmi rýchlo pomohol tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú,“ zdôraznil Sulík. Návrh ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča podľa neho nie je pomocou pre tých, ktorí sú sociálne odkázaní.

Daňový bonus predstavený Matovičom podľa Sulíka chudobným berie a bohatým dáva. Kritizoval tiež, že navrhovaný daňový bonus majú financovať obce.

Nová daň

Matovič predloží na vládu návrh zákona, ktorým sa zdaní rozdiel v cenách medzi lacnejšou ruskou ropou a ropou typu Brent. Sadzba dane bude 30 % z určeného rozdielu cien a bude platiť na všetku ruskú ropu spracovanú na Slovensku. Matovič to oznámil na utorkovej tlačovej konferencii.

„Zavedieme mimoriadnu daň z výhody pri nákupe ruskej ropy, ktorá sa použije na spracovanie na Slovensku,“ povedal Matovič. Minister spresnil, že ruská ropa bola v minulosti štandardne o päť USD (4,797 eura) lacnejšia na barel (159 litrov), ako ropa typu Brent, no v súčasnosti je cena ruskej ropy nižšia až o 30 USD. Prvých päť USD rozdielu sa podľa ministra nebude zdaňovať, ostatný rozdiel zaťaží štát daňou vo výške 30 %.

Do štátneho rozpočtu by podľa Matoviča malo pritiecť z tejto dane ročne okolo 300 miliónov eur, ktoré chce použiť na vykrytie nákladov protiinflačného balíčka.

Minister je presvedčený, že Slovnaft pre toto mimoriadne zdanenie ceny motorových palív nezvýši a neočakáva ani odpor koaličných strán pri schvaľovaní zákona. Zákon by chcel poslať do Národnej rady (NR) SR spolu so žiadosťou o zrýchlené legislatívne konanie.

Drahší benzín

Matovičov návrh však skritizovala mimoparlamentná strana Hlas-SD expremiéra Petra Pellegriniho aj koaličná SaS. Zatiaľ, čo Hlas-SD upozornil, že návrh motoristom neušetrí na cenách palív ani cent, SaS rovno oznámila, že návrh bude vetovať.

„Igor Matovič pokračuje v plnení štátnej kasy peniazmi, ktoré nedobrovoľne platia ľudia v dôsledku zdražovania. Do dnešného dňa vybral štát na daniach o miliardu viac, ako očakával – práve preto, že ľudia pre zdražovanie platia viac,“ upozornil Pellegrini.

Šéf SaS Richard Sulík zdôraznil, že strana je zásadne proti akejkoľvek novej dani. „Tento návrh ministra financií sme nemohli doteraz vetovať, pretože sme sa o novej dani dozvedeli až z tlačovej besedy. Veto si však uplatníme, pretože táto daň s istotou povedie k vyšším cenám benzínu a nafty,“ uviedol v reakcii na zverejnený návrh Sulík. SaS zopakovala, že pokiaľ Matovič predloží na vládu návrhy na zvyšovanie daní, bude to považovať za porušenie koaličnej zmluvy.

Zdroj: TASR