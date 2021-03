Zdroj: TASR/Martin Baumann Vlhová nemusí smútiť kvôli zrušeným pretekom: PREČO jej teraz počasie pomohlo? Pre pokračujúce sneženie zrušili celý stredajší program v dejisku Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide, teda tréningy a súťaže v zjazde. Čo to znamená pre Petru? 17. marec 2021 Milan Hanzel Ostatné športy

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa totiž priblížila k historickému triumfu pre slovenský šport – dobytiu veľkého glóbusu celkovej víťazky SP.

„Neboli by to bezpečné preteky. Hore na štarte bolo 30–40 centimetrov čerstvo napadnutého snehu. Navyše, nebolo nič vidieť a do toho ešte aj fúkal vietor. V cieli bolo zhruba dvadsať čísiel snehu. Je logické a správne, že zrušili zjazd,“ prezradil pre portál pravda.sk Vlhovej tréner i servisman Matteo Baldissarutti.

Dôvod radosti

Výrazne sme zmenili východiská v boji o najväčšie celozimné trofeje a ťažia z toho obe postavy na čele celkových klasifikácií. Petra Vlhová má náskok** 96 bodov** a vychádzajúc z pozície, že (tiež ohrozený) štvrtkový super-G sa pôjde, do víkendu by mala ísť s náskokom. Jeho hodnota by nemusela byť skresaná natesno, ak by Vlhová pri očakávanom pódiovom umiestnení Lary Gutovej-Behramiovej zašla svoje vysoké štandardy. Naposledy síce v superobrovskom slalome SP neuspela, ale predtým v Ga-Pa ako jediná konkurovala svojej švajčiarskej rivalke a skončila druhá.

Teória predpokladov

Tak či onak, Vlhová by mala ísť dostatočne dobre na to, aby jej náskok predstavoval viac ako 20 bodov. Potom by sa mohla maximálne sústrediť na sobotnú obhajobu malého glóbusu za slalom s vedomím, že keby sa jej jazdy o „všetko alebo nič“ nevydarili, v nedeľnom obrovskom slalome by mala stále všetko vo vlastných rukách a nohách s bonusovým faktom, že by mohla skončiť aj za Gutovou.

Rátajúc od tretieho horšieho miesta súperky by to ani nemuselo byť o priečku za ňou. Ak zrušia super-G, Vlhová by o senzačný športový úspech mohla prísť iba v rovine bezbrehej teórie.

FOTO: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk/TASR