Zdroj: Facebook.com/Andrej Danko - predseda SNS VIDEO: Danko varuje Sulíka, Remišovú a Kollára: Premiérove GESTÁ patrili vám, on nezabúda! Líder Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko sa pozastavil pri gestách, ktoré premiér Igor Matovič ukazoval u prezidentky. Podľa neho je to odkaz. 16. marec 2021 Milan Hanzel Politika

Šéf strany, ktorá sa v posledných voľbách nedostala do parlamentu, pozorne sleduje politické dianie na Slovensku. Preto mu neunikol postoj Sulík, ktorý dnes (utorok 16. 3.) dal Igorovi Matovičovi čas týždeň k tomu, aby odstúpil z funkcie premiéra. Inak koaličná strana SaS vystúpi z vlády.

Gestá premiéra

Danko si tiež všimol, čo to Matovič počas prijatia u prezidentky vyvádza. Rukami a prstami pri fotení niečo ukazoval. Či išlo o cielený úmysel Matoviča, nie je ešte jasné. Danko má však na to svoj názor. Aký? „Milí priatelia, mnohí sa smiali, čo to Igor Matovič v Prezidentskom paláci stvára. Nie, neboli to náhodné gestá. Tie gestá znamenali odkaz Sulíkovi, Kollárovi a Remišovej,“ hovorí Danko vo videu na Facebooku.

„X-krát som s vami sedel, x-krát telefonoval a x-krát smskoval. Preto by si tí traja mali spomenúť na Radoslava Procházku a mali by si spomenúť na to, ako vie Matovič vyťahovať tromfy. Igor Matovič nepovedal ešte posledné slovo, a Sulíka, Remišovú a Kollára to môže neskutočne mrzieť,“ prekvapuje svojimi slovami ostrieľaný politik.

Pozná tak Matoviča?

„Som presvedčený, že my, čo poznáme Igora Matoviča veľmi dobre, vieme, že nerobí veci na náhodu. A veľmi dobre vieme, že urobí všetko preto, aby zostal premiérom. Som presvedčený, že potom to tých troch bude dvojnásobne mrzieť, pretože Matovič nezabúda a neskutočne sa dokáže mstiť,“ ukončil Danko.

