26. máj 2020 Krimi Zo Slovenska Vodič (†28) z Čadce na Felícii predbiehal: Zahynul aj jeho spolujazdec (†29)

Veľmi smutná správa z našich ciest. Pri dopravnej nehode vyhasli hneď dva mladé životy.

K nehode pri ktorej vyhasli dva mladé životy, došlo na ceste I/61 v katastri obce Chocholná – VelčiceJeden z nich by o pár dní oslávil 29 narodeniny.

Predbiehal na Felícii

„Podľa doterajších zistení, k dopravnej nehode malo dôjsť tak, že 28-ročný vodič z okr. Čadca jazdil na vozidle Škoda Felícia od Nového Mesta nad Váhom smerom na Trenčín,“ informujú policajti na sociálnej sieti.

Podľa policajného zápisu vodič Felície predbiehal v tiahlej ľavotočivej zákrute ďalšiu škodovku, tentokrát to bola Škoda Fábia, ktoré riadila 46-ročná vodička. V protismere sa mu však objavilo auto Dodge Ram, ktoré riadil 33-ročný vodič z Nového Mesta nad Váhom. Vodič Dodge jazdiaci smerom od Trenčína, podľa mužov zákona už nedokázal zrážke s Felíciou zabrániť.

Čelný náraz

Čelný náraz bol žiaľ rozhodujúci pri tejto tragédii. Felícia bola rotácioiu odhodená do zvodidiel a následne do stredovej časti vozovky. „Vodič bol po náraze vymrštený z vozidla. Jeho 29-ročný spolujazdec ostal zakliesnený vo vozidle. Obaja po dopravnej nehode utrpeli vážne zranenia, ktoré neboli zlúčiteľné so životom a zahynuli priamo na mieste dopravnej nehody,“ informujú policajti o tragédii na ceste trenčianskeho okresu..

Vodič Dodge utrpel podľa policajnej správy len ľahké zranenia. Škoda bola predbežne vyčíslená na asi 5200€.

Počas dokumentovania tejto mimoriadne tragickej dopravnej nehody bola doprava na ceste uzatvorená a cestná premávky bola policajtmi presmerovaná cez okolité obce.

Vodiča Dodge a vodičku Fábie policajti na mieste dopravnej nehody podrobili dychovej skúške. Jej výsledok bol podľa policajtov negatívny. Nebohému vodičovi Felície bude odobratá krv na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných omamných látok pri súdnej pitve. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.

V predmetnej veci trenčianski dopravní policajti už začali trestné stíhanie, a to vo veci prečinu usmrtenie.

