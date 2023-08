Zdroj: Policie České republiky Vodič sa dvoch žien opýtal, či sú z Ukrajiny: Po kladnej odpovedi ich BRUTÁLNE zmlátil Poriadne nechutný incident riešia naši západní susedia. Vodič tam surovo dobil dvojicu Ukrajiniek. 23. august 2023 Zo zahraničia

Česká polícia vyšetruje ohavný incident, ktorý sa v nedeľu (13. augusta) odohral počas hodovej zábavy v meste Plasy.

Brutálny útok

„Išli sme s deťmi na kolotoče. Potom sme si s Lily sadli na obrubník a rozprávali sme sa. Zastavila pri nás staršia Škoda Octavia s prívesným vozíkom a pán za volantom sa opýtal, či sme z Ukrajiny. Potom odišiel niekoľko metrov ďalej, nechal naštartované auto a vrátil sa k nám,“ povedala pre novinky.cz 44-ročná Ukrajinka Tetiana, ktorá si chcela užiť púť so svojou o desať rokov mladšou kamarátkou.

Muž mal ženám najprv vulgárne nadávať, potom ich napadol.

„Najprv som dostala tri rany päsťou do tváre. Potom ma začal ťahať za vlasy, aby som vstala. Vzápätí sa vrhol na Lily,“ pokračuje Tetiana v opise nechutného napadnutia. Keď útočník obrátil pozornosť na jej kamarátku, využila príležitosť, pribehla k autu a vybrala mu kľúče zo zapaľovania, aby nemohol odísť.

Vážne zranenia

Keď staršia z Ukrajiniek chcela zavolať políciu, zozadu k nej mali pristúpiť ďalší dvaja muži, ktorí ju udreli ho chrbta, pričom jej kľúče od auta spadli na zem: „Zobral ich potom ten prvý útočník, nasadol do auta a z miesta utiekol. To už k nám mierili dve mladé dievčatá s chlapcom a volali políciu so záchrankou, pretože Lily bezvládne ležala na zemi a tiekla jej krv z tváre.“ Tetiana našťastie skončila „iba“ s podliatinami na tvári. Policajtom odovzdala fotku auta útočníka, ktorá zachytila aj EČV. Rovnako hliadke muža dôkladne popísala.

Lily si z útoku veľa nepamätá. „Vybavujem si tri rany päsťou a potom mám okno. Prebrala som sa až v nemocnici,“ povedala pre novinky.cz s tým, že podľa lekárskej správy utrpela otvorenú zlomeninu čeľuste a zlomeniny lícnej kosti a nosných kostičiek. Z miesta útoku ju s poruchou vedomia previezla záchranka.

Báli sa chodiť von

Obe ženy z Ukrajiny utiekli iba niekoľko týždňov po začiatku ruskej invázie. Podľa vlastných slov s nikým nemajú žiadny konflikt, a tak si napadnutie nevedia vysvetliť. Možné príčiny však našli v nedávnom prípade, kedy v Plzni mladý Ukrajinec brutálne znásilnil a pokúsil sa zabiť 15-ročné dievča. „V ľuďoch zosilnila nenávisť voči Ukrajincom. Boli sme zatvorené na ubytovni a báli sme sa chodiť von,“ povedala pre portál Tetiana.

