Dnes o 13:54 Rôzne Vodiči, POZOR na víkendové zmeny na cestách! UZAVRETÁ bude časť D1 Doprava bude v čase uzavretia tunela presmerovaná na mestské komunikácie s odklonom na Polianky, respektíve Patrónku.

Zdroj: TASR

AKTUALIZÁCIA o 13.40 hod.:

Plánovaná mimoriadna servisná uzávera bratislavského tunela Sitina na diaľnici D2 sa v priebehu tohto víkendu nebude realizovať. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.

„Servisnú uzáveru úseku D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty, vrátane tunela Sitina, vykonáme ďalší víkend. O presných časoch budeme informovať,“ spresnila hovorkyňa.

Pôvodný plán

Pôvodne NDS oznámila, že vodiči budú musieť vo vymedzenom čase od piatka (3. 12.) počítať so servisnou uzávierkou úseku D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty vrátane tunela Sitina.

Úsek mal byť pôvodne uzavretý v piatok od 22.00 h do soboty (4. 12.) do 10.00 h. Ďalej v sobotu od 22.00 h do nedele (5. 12.) do 10.00 h a tiež od nedele 22.00 h do pondelka (6. 12.) do 4.00 h.

Doprava mala byť presmerovaná na mestské komunikácie s odklonom na Polianky, respektíve Patrónku.

Uzávera aj na D1 v Bratislave

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrie od piatka (3. 12.) od 22.00 h obidva jazdné pruhy ľavého jazdného pásu diaľnice D1 na úrovni križovatky Bratislava – Gagarinova v smere na Prístavný most do Petržalky. Informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Priblížila, že dôvodom je obnova vozovky pri mostnom závere. „Doprava bude vedená v pripájacom pruhu popri pracovisku, pričom obmedzenie na diaľnici D1 bude realizované v nevyhnutnom rozsahu pred a za predmetným mostným záverom,“ doplnila NDS.

Obmedzenie potrvá do soboty (4. 12.) do 23.59 h.

