14. máj 2020 Tunde Zo Slovenska Vodiči, pozor! Niektoré dopravné značky menia dizajn, iným dáme navždy zbohom + FOTO

Výmena nebude plošná, značky sa budú meniť postupne podľa opotrebovania. Cieľom je zjednotiť značky v zmysle Viedenského dohovoru.

K aktuálnym dopravným značkám na slovenských cestách pribudne niekoľko nových. Značky, na ktoré sme boli roky zvyknutí, postupne nahradia nové, iné zase z ciest úplne zmiznú.

Nový dizajn značiek

Napríklad značku upozorňujúcu na železničné priecestie s čiernym dymiacim rušňom nahradí nová modernejšia grafika s elektrickou lokomotívou. Zmení sa aj značka označujúca pešiu zónu, na ktorej sa doteraz s dieťaťom prechádzal muž. Po novom bude na tabuli vyobrazená s dieťaťom žena.

Tabuľa označujúca diaľnicu zmení farbu pozadia z modrej na zelenú, mení sa číslo a text značky. Dopravné značenie sa principiálne nemení. „Diaľnica ostáva diaľnicou, ale termín rýchlostná cesta už nie. Daný symbol predstavuje cestu pre motorové vozidlá. Je definované dvojročné prechodné obdobie, kedy sa môže používať aj staré dopravné značenie, ale príslušné dopravné značky majú význam podľa nových pravidiel,“ vysvetlil dopravný analytik Jozef Drahovský.

Zmena nebude plošná, značky sa budú meniť postupne podľa opotrebovania. Cieľom zmien je zjednotiť značky v zmysle Viedenského dohovoru, od ktorého sme sa postupom rokov vzdialili.

„V prechodnom období dvoch rokov budú na cestách dva rôzne dizajny dopravných značiek. Jeden podľa starej a druhý podľa novej vyhlášky, s tým, že platnosť symbolov je podľa novej vyhlášky,“ uviedol pre Dnes24.sk Drahovský.

Po ukončení prechodného obdobia dôjde k ďalším významným zmenám v pravidlách cestnej premávky a dovtedy už musí byť nachystané nové dopravné značenie.

Nové pravidlá

Od apríla vstúpili do platnosti aj novinky vyplývajúce z novely zákona o cestnej premávke. Kým doteraz sa vodiči museli striedavo radiť len v prípade, ak to prikazovala dopravná značka alebo pre prekážky na ceste, po novom bude takzvané zipsovanie povinné všade tam, kde sa znižuje počet jazdných pruhov.

Povinnou sa tiež stane záchranárska ulička, ktorá bola doteraz nepísaným pravidlom.

S vytváraním záchranárskej uličky majú niektorí vodiči na slovenských cestách problémy. Keď vidia v spätnom zrkadle blikajúcu sanitku, často zazmätkujú a nevedia, kam uhnúť. Je to pritom jednoduché. Vodiči v ľavom jazdnom pruhu sa radia na ľavú stranu a vodiči v pravom jazdnom pruhu na pravú. Takto vzniká záchranárska ulička.

Za nevytvorenie záchranárskej uličky hrozí pokuta vo výške 99 eur, za jej zneužitie až 300 eur.

„Záchranársku uličku môže použiť len vodič vozidla s právom prednostnej jazdy, alebo vodič vozidla zabezpečujúci odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti; vodičovi iného vozidla je použitie záchranárskej uličky zakázané,“ upozorňuje polícia.

Zdroj: Facebook

Problémy robí vodičom aj striedavé radenie. „Tam, kde sa jazdné pruhy v jednom smere jazdy zbiehajú, vodič idúci v priebežnom jazdnom pruhu je pri súbežnej jazde povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, preradenie do priebežného jazdného pruhu, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič pri zaraďovaní sa do priebežného jazdného pruhu pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu,“ vysvetľuje dopravná polícia. V praxi to pre vodičom znamená, že podmienkou takzvaného zipsovania je súbežná jazda.

Zdroj: Facebook

Miliónová zákazka

Nové zvislé dopravné značky nakúpi Národná diaľničná spoločnosť (NDS) za 7 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Zákazku zabezpečí firma Hakom so sídlom v Martine. Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.

Zákazka zahŕňa dodávku, montáž a demontáž zvislých dopravných značiek, elektromechanických premenných dopravných značiek, príslušenstva, nosičov, dopravných zariadení, konštrukcií s pasívnou bezpečnosťou vrátane dopravy pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej triedy v správe a údržbe NDS.

Diaľničiari predpokladali hodnotu zákazky na 7 miliónov eur bez DPH, napokon ich vyjde o niečo menej – 6 923 047,90 eur bez DPH. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola cena, pričom zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov. V tendri bola použitá elektronická aukcia.

Zdroj: Dnes24.sk