Zdroj: TASR/Erik Máder Voľby u nás sledujú aj RUSKÍ pozorovatelia: To príčetný človek nedovolí, ZĽAKOL sa zapisovateľ V jednej volebnej miestnosti zostali zaskočení, keď na nich prehovorili rusky hovoriace osoby a kládli im otázky. 29. október 2022 ELA Správy Komunálne voľby

29. október 2022 ELA Správy Komunálne voľby Voľby u nás sledujú aj RUSKÍ pozorovatelia: To príčetný človek nedovolí, ZĽAKOL sa zapisovateľ V jednej volebnej miestnosti zostali zaskočení, keď na nich prehovorili rusky hovoriace osoby a kládli im otázky.

Zdroj: TASR/Erik Máder

Volebné miestnos­ti v bratislav­skej Karlovej Vsi sa ako vo väčšine otvorili ráno o 7. hodine načas. Priebeh bol pokojný, kým do nej neprišli štyria ľudia, ktorí sa predstavili ako nezávislí ruskí pozorovatelia - obyvateľka Karlovej Vsi, tlmočníčka a dvaja Rusi – dospelý muž a približne dvadsaťročná študentka

Rusky hovoriace osoby

Zapisovateľ volebnej komisie Martin Urbaník denníku SME povedal, že nikto z nich sa nevedel dôveryhodne preukázať nijakým relevantným dokladom. Komisia o nich nič nevedela, keďže neboli ohlásení.

Predstaviť sa mali ako pozorovatelia z Golosu, čo je v preklade Hlas. Ide o najväčšiu ruskú nezávislú organizáciu, ktorá monitoruje voľby a je v nemilosti režimu Vladimira Putina.

Zapisovateľ volebnej komisie Martin Urbaník, ktorý pracuje na miestnom úrade v Karlovej Vsi, ich požiadal, aby sa preukázali, že sú pozorovatelia tejto nezávislej organizácie. Žiadne dokumenty pri sebe nemali, na krku mali zavesené len „domácky“ vyrobené visačky bez uvedenia mena.

Zľakli sa

Urbaníkovi nepripadalo dôveryhodné, aby mohli pozorovať voľby. Preto ich zapisovateľ vyprevadil z volebnej miestnosti. Podarilo sa mu však zistiť, že v iných volebných miestnostiach Karlovej Vsi mali väčší úspech. Členom volebných komisií dávali aj otázky. Napríklad o počte kandidátov.

Keďže u našich susedov je vojna a aj vzhľadom na aktuálnu situáciu hybridnej vojny s Ruskom ich Urbaník odmietol pustiť do volebnej miestnosti. „Prísť o siedmej ráno a začať interviewovať členov komisie po rusky z Ruska… To príčetný človek nedovolí,“ hovorí pre Denník N zapisovateľ.

„Nemám odkiaľ vedieť, aké organizácie sa môžu vyhlasovať za pozorovateľské. Chcel som papier o organizácii a dokument, že títo konkrétni ľudia sú v spojení s touto organizáciou,“ hovorí Urbaník.

Obrátil sa tiež na kolegov z miestneho úradu v Karlovej Vsi, ktorí voľby koordinujú, či majú informáciu o tom, že majú takíto pozorovatelia prís­ť.

Tí potvrdili, že ich skupina cez týždeň oslovila, no nepredložila potrebné dokumenty, že ide naozaj o pozorovateľov. Urbaník ich preto z volebnej miestnosti vyviedol. Podľa SME navštívili hlasovacie miestnosti aj na iných miestach v Karlovej Vsi.

Čo je Golos?

Golos je organizácia, ktorá v rokoch 2008 v preziden­tských voľbách a v roku 2011 v parlamen­tných zdokumentovala vďaka práci svojich pozorovateľov stovky porušení volebného zákona. Po týchto voľbách už mali činnosť v Rusku mimoriadne sťaženú, čo platí dodnes.

Golos napríklad pred dvoma rokmi označilo referendum o zmenách v ústave, ktoré prezidentovi Vladimirovi Putinovi umožňuje zostať pri moci až do roku 2036, za zmanipulované. Organizácia zároveň poukázala na fakt, že na referende sa nezúčastnili nezávislí pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá tradične dohliada na hlasovania v Rusku aj v iných krajinách.

Štátna komisia pre voľby zatiaľ v súvislosti s pozorovateľmi nedostala žiadny podnet na konanie od okrskovej volebnej komisie. Ministerstvo vnútra o týchto pozorovateľoch bolo pred začiatkom volieb informované.

„Nedať týmto ľuďom do ruky žiadny papier a poslať ich po volebných miestnostiach, je podľa mňa skrat,“ hovorí Urbaník. „Mrzí ma to, ak to boli ľudia s dobrými úmyslami, ale neboli vybavení správnou dokumentáciou,“ dodáva.

Pozorovateľom môže byť ktokoľvek

Riaditeľka odboru volieb Eva Chmelová pre Denník N potvrdila, že pozorovateľom vo voľbách môže byť každý. Akreditácia nie je potrebná, pozorovatelia svoj zámer nenahlasujú na žiadny úrad – len zo slušnosti by mohli členom komisie povedať, že chcú voľby pozorovať.

„Ktokoľvek, kto dostal legálny vstup na územie Slovenskej republiky, môže byť pozorovateľom vo voľbách,“ vysvetľuje Chmelová.

Na margo tohto prípadu kontaktovala ministerstvo zahraničných vecí s otázkou či sú to týchto pozorovateľoch informovaní a či nemôže nastať problematická situácia. To im potvrdilo, že s týmito pozorovateľmi nemalo žiadny problém – pozorovatelia (a nielen ruskí) prišli na Slovensko legálne a môžu sa tu voľne pohybovať.

„Každý pozorovateľ, ktorý vojde do volebnej miestnosti má podľa nášho zákona právo pozorovať. Nemusí sa akreditovať. Ak ho okrsková komisia vystrnadí von, je to jej vec, ako sa rozhodne a je to jej vizitka,“ hovorí Chmelová.

Hneď po 7:00 prišli do volebnej miestnosti 2 "ruskí medzinárodní pozorovatelia" v sprievode 1 tlmočníčky a 1 slovenky,... Posted by Martin Urbaník on Friday, October 28, 2022

80 Galéria

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Dnes24.sk/TASR