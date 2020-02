3. február 2020 MAK Správy Zo Slovenska VOĽBY2020: Harabinovi sa rozpadá kandidátka. Traja sa vzdali, jedného vyhodili

Z volebného boja o kreslo poslanca v Národnej rade (NR) SR vypadlo ďalších päť kandidátov.

Zdroj: TASR

Kandidatúry sa vzdali traja uchádzači zo strany Vlasť a jedného uchádzača z tejto kandidátky odvolali. Vyplýva to z informácií na webe ministerstva vnútra. O jedného kandidáta menej má aj koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu.

Kandidatúry sa vzdali Jozef Škultéty, Natália Balanová a Roman Hudok (všetci traja Vlasť). Jeden kandidát, Ivan Hriczko, bol z kandidátky Vlasť odvolaný.

Z kandidátky koalície PS-Spolu odstúpil Erik Radačovský. Urobil tak v reakcii na informácie o jeho rasistickej minulosti. „Je pre mňa neprijateľné, aby za moje slová spred šiestich či ôsmich rokov niesla dôsledky strana a koalícia, ktorá mi dala príležitosť verejne sa angažovať. Odstupujem z kandidátky PS-Spolu a nebudem sa ďalej uchádzať o hlasy voličov v parlamentných voľbách,“ napísal na sociálnej sieti.

Pred časom sa kandidatúry vzdali aj Renáta Knezović a Alexander Koreň (obaja Slovenská liga), z kandidátky ĽSNS zároveň odvolali Mareka Beláka.

Aktuálne sa o mandát poslanca v NR SR uchádza 2733 kandidátov. Počet kandidátov sa do volieb môže ešte zmeniť. Kandidáti sa môžu vzdať kandidatúry alebo môžu byť odvolaní najneskôr 48 hodín pred začatím sa volieb. Odstupovať teda môžu do 27. februára do 7.00 h.

Okrem jednotlivých kandidátov môže strana do 27. februára vziať späť aj celú svoju kandidátnu listinu. Vo voľbách kandiduje 25 politických subjektov, z toho 24 strán a hnutí a jedna koalícia.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.

