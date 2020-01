20. január 2020 MAK Správy Zo Slovenska Vrahovia, hady, Trošková a "Radičovej vláda". Nedeľné televízne poludnie, pri ktorom je lepšie neobedovať

44 dní pred voľbami sa nás snažia politici unudiť k smrti prázdnymi frázami, nesplniteľnými sľubmi a hádzaním špiny. Prinášame vám to najlepšie z najhoršieho z ostatných politických diskusií.

Päť týždňov pred voľbami by divák politických diskusií očakával tvrdú konfrontáciu programov lídrov jednotlivých strán. Realita je však iná. Naši politici sa rozhodli obhajovať neobhájiteľné, sľubovať nesplniteľné a hádzať na seba vedrá hnusu, z ktorého sa zdvíha žalúdok aj tým najotrlejším ovečkám zo všetkých politických košiarov.

To celé je podporené čudnou atmosférou v štúdiách všetkých televízií, ktorá u diváka vyvoláva pocit, že si zapol arabský kanál s programom uspávača hadov. Ponúkame vám výber toho najlepšieho zo štyroch diskusií na troch televíziách.

Driemoty s oteckami

Ako každú nedeľu otvára maratón diskusií TA3. V prvej časti sa po stranách moderátora Nora Dolinského posadili Miroslav Beblavý z koalície PS/Spolu a Boris Kollár zo Sme rodina.

Popri povinných jazdách o netransparentnom financovaní kampane Smeru a Harabinovej Vlasti, prišlo aj ku každodennej téme nárastu preferencií fašistov, kedy Beblavý zopakoval, že za to môže súčasná vláda svojím prístupom k spravodlivosti a Kollár dovysvetlil, že Kotlebovcov nechcú ani v Rusku a ani extrémisti na západe, pretože schizofrénne velebia Slovenský štát, dehonestujú Slovenské národné povstanie, obdivujú nacistické Nemecko, ale aj súčasné Rusko a Vladimíra Putina.

Kollár tiež prizvukoval, že má niekoľko zásadných podmienok na vstup do povolebnej koalície, z ktorej úplne vylúčil Smer-SD a ĽSNS. „Nevstúpim do vlády, ak nebudú splnené niektoré naše podmienky. Prvou vecou je, že sa nemôžu rušiť sociálne opatrenia. Chcem stavať nájomné byty, zbaviť ľudí exekúcií a neotvárať témy, ako sú napríklad registrované partnerstvá," povedal Kollár.

Beblavý považuje za kľúčovú otázku skôr celkovú zmenu systému na Slovensku a nepovažuje za vhodné stanovovať si podmienky. „Je to nezodpovedné, náš program nikoho nevydiera. Najdôležitejšie je vymeniť túto vládu, zabrániť vláde fašistov a dohodnúť sa,“ upresnil Beblavý.

Poslanci riešili aj problémy v justícii a na prokuratúre, kde je podľa Kollára kľúčové odstrihnúť záujmové skupiny od vplyvu. „Korupcia vychádza z financovania politických strán. Oligarchiu musíme odstrihnúť od politiky, a tým sa musí začať,“ dodal.

Podľa Beblavého je dôležité zmeniť najmä spôsob voľby a aj detailnejšie kontrolovať jednotlivých kandidátov na šéfov prokuratúry, polície a súdov. „Ide o zmenu voľby generálneho prokurátora a špeciálneho prokuratúra. Je potrebné, aby fungoval podobný systém, ako pri voľbe ústavných sudcov. Okrem verejného vypočutia je dôležité aj skontrolovať majetkové pomery a sfunkčniť mechanizmy, ktoré máme," uzavrel Beblavý.

Kto je väčší gauner

V druhej časti sa stretli Richard Sulík (SaS), Erik Tomáš (Smer-SD), Anton Hrnko (SNS) a Marian Kotleba (ĽSNS). Po úvodných, ba až trápnosťou zaváňajúcich gratuláciách Petre Vlhovej a občanom do nového roku, pričom je už 19. januára, sa hneď v úvode pustili diskutujúci do seba s obohranými frázami: Kto mal bližšie ku Kočnerovi a nemohol chýbať Vadala, Trošková, sebalútosť, kto je väčšou obeťou a Radičovej vláda.

Nakoľko sa Kotleba bil do pŕs, že ako jediná strana nemali korupčný škandál, veľmi rýchlo na to zareagoval Hrnko, ktorý pripomenul, že práve mnohí Kotlebovci sú obvinení alebo už aj odsúdení za násilné trestné činy a dokonca aj vraždu. „Vy hovoríte, že ste čistá strana? Váš okresný predseda z Popradu zavraždil človeka," mával papierom s výpisom trestno-právne riešenými Kotlebovcami, načo mu Sulík ponúkol rovnaký text, ale vo väčšom rozlíšení, čomu sa Kotleba usmieval popod fúzy.

Erik Tomáš zopakoval povinné frázy Smerákov, ako Fico a Kaliňák nemajú žiadnu nahrávku s rozhovorom medzi nimi a Kočnerom. Následne vyhlásil, že Smer vyvodil zodpovednosť voči Monike Jankovskej a Martinovi Glváčovi pre ich komunikáciu s Marianom Kočnerom. Netreba snáď pripomínať, že Jankovská aj Glváč v skutočnosti odstúpili sami a Robert Fico sa Glváča do poslednej chvíle zastával. Tomáš po následnej výmene pripomenul kauzy, ako inak, Radičovej vlády.

Svojich gaunerov si následne začal obhajovať Kotleba. „Tí, ktorí spravili nejaké chyby, čo my nespochybňujeme, ich tisíckrát oľutovali,„ na čo mu Tomáš vyhodil na oči pôsobenie ako Banskobystrického župana. „Čo ste ukázali v tej Banskej Bystrici? Ukázali ste veľké nič. Nulu. Urobili ste akurát to, že ste zamestnali celú svoju rodinu na svojom úrade. 20 percent z platov zamestnancov ste vyberali ako protislužbu, že ste ich zamestnali. A nasľubovali ste hocičo a nedodržali ste ani jeden bod vášho programu. Nakoniec ste ešte vašou nečinnosťou a nelegálnym zamestnávaním pripravili župu ešte aj o eurofondy,“ vytkol mu so silnou gestikuláciou, pričom sa Kotleba ďalej pousmieval.

Ako had

O 5 minút dvanásť začal aj verejnoprávny dišpur. Béla Bugár z Mostu-Híd opäť tvrdil, že ak by po vražde Jána Kuciaka odišli z vlády, nemuseli byť predčasné voľby a Smer s SNS mohli dovládnuť s podporou Kotlebu.

„Vykrúcate sa ako had,“ odvrkol mu líder PS/Spolu Michal Truban.

Predseda Mosta a dvojka na kandidátke ďalej tvrdil, že „my sme prví začali fakticky riešiť rómsky problém. Na tom rastie extrém,“ hovorí Bugár a spomenie povinnú škôlku pre päťročné deti, či zavedenie miestnych občianskych hliadok, v ktorých slúžia Rómovia.

Truban zasa argumentuje príkladom. „Ľudia v osade v Richnave nemajú ani vodu, matka s dieťaťom tam skoro ráno čaká na kvapkajúcu vodu.“ Vláda podľa neho nedokázala previesť úspešné projekty mimovládok na celoslovenskú úroveň.

Ospalý Kiska a Paška do dôchodku

Na záver, ak diváka ešte neprešla chuť, priniesla svoju diskusiu aj Markíza s Na telo Michala Kovačiča. Aj tu sa divák musel cítiť rozpačito, pretože obaja „hviezdni“ hostia, exprezident a líder Za ľudí Andrej Kiska a predseda parlamentu a SNS Andrej Danko, pôsobili ospalým dojmom. Divák mal často pocit, že sa diskutéri strácajú vo vlastných odpovediach, nerozumejú otázkam moderátora, odbiehajú do bezpečných tém, kde najmä Danko opakoval „svoje úspechy“ a nevyhol sa ani samoľútosti a opäť pripomenul svoje problémy so žalúdkom, či problémy v koalícii pri presadzovaní národniarskych zákonov.

Danko považuje situáciu okolo bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku za ťažko pochopiteľnú, ale tiež dodal, že politici by mali byť v komentovaní práce orgánov činných v trestnom konaní zdržanlivejší. Načo mu Kiska pripomenul fakty, prečo voliči prechádzajú ku Kotlebovcom.

„Vidíme, že ľudia odchádzajú od strany Smer a inklinujú k extrému. Pokiaľ však vidíme, ako Marian Kočner úkoluje generálneho prokurátora, ak vidíme, ako sa rozpráva minister financií Ján Počiatek s Dobroslavom Trnkom o miliónoch eur, tak ako majú potom ľudia veriť v spravodlivosť," kontruje Kiska.

Danka však trápi otázka ohľadom prezidentky Čaputovej. „Je potrebné sa k týmto veciam vyjadrovať racionálne. Bol som prekvapený z postupu prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá si ako nadriadená predvolala policajného prezidenta Milana Lučanského a generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Musia byť tieto veci vyšetrené, ale nesmieme vynášať súdy. Máme na to predsa inštitúcie," zamyslel sa Danko.

Danko zaujal ale iným tvrdením a k ešte k tomu svojho podpredsedu Jaroslava Pašku posiela do politického dôchodku.

Na otázku, či by v prípade vypadnutia SNS z parlamentu už nebol predsedom strany, odpovedal: „Pokiaľ by sme nemali päť percent, musel by som konať,„ komentoval s tým, že mu v marci aj tak zaniká funkcia predsedu strany a ako doplnil, namiesto neho by nemal byť prípadným predsedom Jaroslav Paška, ale „mala by prísť generačná obmena“. Navrhol Tibora Bernaťáka a dúfa, že sa Paška neurazí.

V záverečnej časti zaujali dve odpovede exprezidenta, ktorý by sa nebránil postu predsedu parlamentu a uprednostnil by Matoviča pred Kollárom.