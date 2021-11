15 Galéria Zdroj: Dnes24.sk VRÚCNE gesto fanúšikov: Modlitbami si UCTILI Sádeckého a Pašeka, FOTO a VIDEO Hokejoví fanúšikovia si pred Zimným štadiónom Ondreja Nepelu uctili pamiatku tragicky zosnulého Dušana Pašeka († 36) a Borisa Sádeckého († 24). 5. november 2021 han Hokej

Dnešný deň sa zapíše do slovenských športových dejín ako mimoriadne smutný. V lesíku na bratislavskej Kolibe našli telo Dušana Pašeka mladšieho. Podľa predbežných zistení si siahol bývalý hokejista, viceprezident a generálny riaditeľ klubu IHL iClinic Bratislava Capitals na život sám.

Smútok a žiaľ

„Je to obrovská strata pre slovenský šport a pre každého, kto Dušana poznal. Mal pred sebou celý život a veľké plány, ako pomôcť slovenskému hokeju. Bol to môj najlepší priateľ a jeho smrť ma hlboko zasiahla. Chcem zároveň vyjadriť úprimnú sústrasť jeho najbližšej rodine,“ uviedol na facebookovej stránke Bratislava Capitals prezident klubu Ivo Ďurkovič. Účastník Ice Hockey League bude o ďalšom pokračovaní klubu informovať v najbližších dňoch.

Čo sa stalo?

K smrti Dušana Pašeka ml. prišlo iba dva dni po tom, ako v tom istom klube zomrel vo veku 24 rokov útočník Boris Sádecký. Ten minulý piatok skolaboval na ľade rakúskeho Dornbirnu, bol vo vážnom stave a napokon skonal na zlyhanie srdca. Pašek mladší sa mal podľa dostupných informácii obesiť na bratislavskej Kolibe.

„Dnes krátko pred 08.15 h sme na linke 158 prijali oznámenie o náleze tela muža bez známok života, ktoré spozorovala náhodná okoloidúca žena v lese na bratislavskej Kolibe. Policajti hodnovernosť tohto oznámenia v krátkom čase na mieste preverili a potvrdili. Totožnosť osoby je polícii známa, ide o 36-ročného muža. Vyšetrovaním bližších okolností tohto prípadu sa v súčasnosti zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave III.,“ uviedol hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff pre portál noviny.sk.

Pridal sa aj Slovan

K smrti svojho bývalého hráča sa vyjadril na klubovom webe aj bratislavský Slovan: „HC SLOVAN Bratislava prijal dnes dopoludnia s hlbokým zármutkom správu o smrti svojho odchovanca a bývalého hráča klubu Dušana Pašeka ml., ktorý aktuálne zastával pozíciu viceprezidenta klubu Bratislava Capitals hrajúceho v rakúskej nadnárodnej ICE HL. HC SLOVAN Bratislava vyjadruje rodine, priateľom a známym Dušana Pašeka ml. úprimnú sústrasť.“

Vedenie Slovana v dôsledku tragických udalostí zvažovalo odklad piatkového domáceho stretnutia 14. kola Tipos extraligy s HKM Zvolen, nakoniec sa však duel uskutoční.

„Na základe porady v kabíne s hráčmi HC Slovan bolo prijaté rozhodnutie, že Slovan na dnešný zápas proti Zvolenu napokon nastúpi. Hráči si uctia pamiatku Borisa Sádeckého a Dušana Pašeka ml. v zápase. Tragickým okolnostiam bude prispôsobený celkový rámec zápasu, vrátane minúty ticha,“ uviedol HC Slovan na svojom twitterovom účte.

Krásne gesto

To predviedli návštevníci duelu bratislavského klubu priamo pred halou, keď sa húfne zastavovali pri pietnej spomienke na zosnulú dvojicu z jedného klubu. Na mieste bolo cítiť smutná a ponurú atmosféru, veď osud to zariadil tak, že rovnako ako Pašek mladší si siahol na život aj jeho otec. Aj on sa volal Dušan Pašek a bol legendou nášho hokeja.

Niečo o Pašekovi ml.

Dušan Pašek ml. bol syn legendárneho útočníka Slovana Bratislava a československej reprezentácie Dušana Pašeka st. Aj slávny „Ceco“ zomrel tragicky, keď ho 14. marca 1998 našli zastreleného v jeho pracovni, smrť vtedajšieho prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) oficiálne uzavreli ako samovraždu.

Dušan Pašek ml. bol odchovanec bratislavského hokeja. V A-tíme Slovana debutoval v sezóne 2003/2004, už v nasledujúcom ročníku sa s bratislavským klubom tešil zo zisku majstrovského titulu. Od ročníka 2006/2007 bol hráčom Skalice, kde strávil tri sezóny. Potom sa presunul do HC Košice, v zápase proti Banskej Bystrici 23. novembra 2010 zaznamenal svoj prvý hetrik v najvyššej slovenskej súťaži. Na konci sezóny sa tešil zo zisku svojho druhého extraligového titulu. Vo februári 2016 sa rozhodol ukončiť hráčsku kariéru pre dlhodobé zdravotné problémy.

Celkovo v slovenskej extralige odohral 657 zápasov s bilanciou 152 gólov a 168 asistencií. Za slovenskú reprezentáciu nastúpil v štyroch stretnutiach v novembri 2008.

V ročníku 2018/19 sa nakrátko k hokeju vrátil a odohral tri duely za Hodonín v tretej najvyššej českej súťaži. V uplynulých rokoch sa už angažoval na viacerých manažérskych pozíciách v klube Bratislava Capitals.

„Slovenský zväz ľadového hokeja vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a priateľom zosnulého Dušana Pašeka ml.,“ uviedol web hockeyslovakia.sk. Na tragickú smrť reagovali na sociálnej sieti aj predstavitelia najvyššej slovenskej súťaže: „Stále tomu nemôžeme uveriť… V mene Tipos Extraligy vyjadrujeme celej rodine úprimnú sústrasť. Odpočívaj v pokoji, Ceco.“

