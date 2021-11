Zdroj: TASR/AP , Instagram.com/mgaborik12 , TASR/Martin Baumann Gáborík ide definitívne do "DÔCHODKU": Bola to veľkolepá a úžasná cesta, ale je KONIEC! Jeden z najlepších hokejistov Slovenska sa rozhodol pre úplný koniec. Útočník Marián Gáborík vo štvrtok oficiálne ukončil kariéru. 4. november 2021 han Hokej

4. november 2021 han Hokej Gáborík ide definitívne do "DÔCHODKU": Bola to veľkolepá a úžasná cesta, ale je KONIEC! Jeden z najlepších hokejistov Slovenska sa rozhodol pre úplný koniec. Útočník Marián Gáborík vo štvrtok oficiálne ukončil kariéru.

Urobil tak vo veku 39 rokov, no od sezóny 2017/18 súťažne nehral. O svojom rozhodnutí informoval na sociálnych sieťach.

„Bolo mi veľkou cťou a výsadou hrať v najlepšej lige sveta od mojich osemnástich rokov. Tá cesta bola veľkolepá, úžasná a neuveriteľná,“ uviedol na svojom instagramovom profile.

Kariéra v skratke

Gáborík odštartoval kariéru v Dukle Trenčín, za ktorú debutoval v najvyššej slovenskej súťaži už ako šesťnásťročný a dlho držal rekord najmladšieho strelca najvyššej slovenskej súťaže. Až tento rok ho prekonal útočník Banskej Bystrice Dalibor Dvorský vo veku 15 rokov, 7 mesiacov a 18 dní.

Už bývalý elitný krídelník odohral za Duklu pred odchodom do zámoria dve sezóny a svojimi výkonmi upútal natoľko, že si ho Minnesota vybrala z 3. miesta draftu v roku 2000.

Cesta v NHL

V NHL si zahral hneď v nasledujúcej sezóne, v 71 dueloch nazbieral 36 bodov (18+18). V tej ďalšej už pokoril 30-gólovú métu, čo sa mu v profilige podarilo dokopy sedemkrát. V ročníku 2007/08 nosil na drese Minnesoty kapitánske céčko a urobil si kariérne maximum 42 gólov, čo zopakoval aj o dva roky neskôr v New Yorku Rangers.

Následne pôsobil aj v Columbuse Blue Jackets a Los Angeles Kings, s ktorými v roku 2014 získal slávny Stanleyho pohár. Po piatich rokoch v Kalifornii zamieril počas sezóny 2017/18 do Ottawy, za ktorú odohral 16 zápasov a získal sedem bodov (4+3). Ročník už nedohral pre problémy s chrbtom. Odvtedy sa už v súťažnom zápase neobjavil.

V základnej časti NHL odohral dokopy 1035 s bilanciou 407 gólov a 408 asistencií. V 84 dueloch play off zaznamenal 58 bodov (32+26).

V slovenskom drese získal bronz na MS do 18 i 20 rokov, za A-tím odohral dokopy 73 zápasov a strelil 30 gólov. Predstavil sa na šiestich MS, dvakrát si zahral na zimných olympijských hrách a v roku 2016 získal s tímom Európy striebro na Svetovom pohári.

Slová Mariána

„Aj keď to bola veľkolepá, úžasná a neuveriteľná cesta, veľakrát to bolo aj ako na horskej dráhe, ale vždy som našiel cestu späť. Som veľmi vďačný svojej rodine, môjmu agentovi, spoluhráčom a trénerom,“ uviedol Gáborík na sociálnych sieťach. „Chcel by som poďakovať Minnesote za to, že ma draftovala a dala šancu splniť si sen hrať v NHL. Ďakujem New Yorku Rangers aj Columbusu za krátku zastávku a vymenili ma do Los Angeles, aby som dosiahol svoj hlavný cieľ. Vyhrať Stanleyho pohár,“ pokračoval Marián a dodal: „Ďakujem v Los Angeles spoluhráčom, trénerom a fanúšikom za to, že mi verili a za spomienky, na ktoré nikdy nezabudnem.“

Na záver si Gáborík, ktorý sa už mesiace venuje moderátorskej činnosti, nechal poďakovanie materskému klubu: „V neposlednom rade ďakujem Dukle Trenčín za to, že ma naučil tú najlepšiu hru.“

Na Instagrame si Gáborík neodpustil ešte jednu vec. Na samý koniec príspevku o konci kariéry použil anglické slovíčko retirement, ktoré v preklade znamená dôchodok.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: TASR/Dnes24.sk