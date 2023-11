8 Galéria Zdroj: Košický samosprávny kraj VIZUALIZÁCIE: Z chátrajúcich kúpeľov na východe má vzniknúť takýto atraktívny wellness rezort! Košický samosprávny kraj zverejnil vizualizácie víťazného návrhu na obnovu Turzovských kúpeľov pri Gelnici. 12. november 2023 Regióny

Ďalším krokom bude podpis zmluvy o dopracovaní urbanisticko-architektonickej štúdie s víťazom súťaže, ktorým je architektonické štúdio Between z Bratislavy.

10 až 20 miliónov eur

Na budúci rok by mal vzísť zo súťaže investor, ktorý kúpele obnoví a bude prevádzkovať. „Ak všetko pôjde dobre, niekedy na jar by sme mohli mali mať vybraného investora. V tom čase by už malo prebiehať spracovanie projektovej dokumentácie a následne podanie žiadosti o územné rozhodnutie a stavebné povolenie v meste Gelnica,“ uviedol v utorok predseda KSK Rastislav Trnka pre novinárov.

Potrebná investícia na obnovu v zmysle projektu je podľa neho rádovo v sume desiatich až 20 miliónov eur.

Podľa čoho vyberali?

„Víťazný návrh z dielne štúdia Between podľa poroty najcitlivejšie pristúpil k riešenému územiu, zachoval intimitu prostredia a plne rešpektuje historický ráz areálu niekdajších kúpeľov. Taktiež z pohľadu krajinnej architektúry bol vyhodnotený ako najlepší,“ skonštatoval Trnka.

Ocenená skupina architektov bola úspešná aj pri návrhoch na obnovu Kúpeľov Sliač či revitalizáciu Mlynského náhonu v Košiciach.

Umiestnenie v súťaži je spojené aj so ziskom finančnej odmeny, pre prvé miesto je to 18 000 eur, pre druhé 13 000 a pre tretie 9 000 eur. Odborná porota sa skladala zo skupiny piatich nezávislých architektov a dvoch zástupcov KSK.

Pozrite si v galérii vizualizácie víťazného návrhu.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk