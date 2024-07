14. júl 2024 TOS Lifestyle Vysnívané miesto na život: Väčšina ľudí z celého sveta chce emigrovať do TEJTO krajiny Ktorá krajina je vysnívanou lokalitou na život? Rebríčku kraľuje štát, na ktorý by to mnohí určite netipovali.

Medzinárodná sťahovacia spoločnosť 1st Move International so sídlom v Spojenom kráľovstve sa rozhodla investovať do zaujímavého prieskumu. Chcela zistiť, do ktorej krajiny chcú ľudia z celého sveta emigrovať najčastejšie.

Ako informuje server Travelbook, aby to zistili, najatí odborníci analyzovali medzinárodné vyhľadávania na Googli v rokoch 2022 až 2024.

Prekvapenie?

„Najvyhľadáva­nejšou krajinou na presťahovanie, s viac ako 1,5 milióna vyhľadávaní na Googli, je Kanada“ uvádza sa v záveroch prieskumu. Ako možné vysvetlenie sa uvádza rozmanitosť krajiny a vysoká kvalita života.

„Okrem štátom financovanej zdravotnej starostlivosti a vzdelávacieho systému má Kanada úchvatne krásnu prírodu,“ píše sa v publikácii ďalej. Proti životu v tejto krajine hovoria relatívne vysoké životné náklady a to najmä v mestách.

Na druhom mieste v rebríčku sa umiestnila Austrália. Viac ako 1,3 milióna ľudí vyhľadávalo túto krajinu spolu s výrazmi týkajúcimi sa emigrácie. Prvú trojicu uzatvára Nový Zéland.

Čo by ste povedali na Španielsko?

Spomedzi európskych krajín je v rebríčku najvyššie Španielsko, ktorému patrí celková štvrtá priečka. Zaujímavosťou podľa autorov prieskumu je fakt, že do Španielska sa chcú presťahovať predovšetkým obyvatelia iných európskych krajín.

Najčastejšie Španielsko vyhľadávali ľudia zo Švédska, Holandska a Nemecka. Európania vo všeobecnosti len málo vyhľadávali Kanadu, ktorá rebríček celkovo opanovala.

Kompletná TOP 10

miesto: Kanada (1 526 780 vy­hľadávaní) miesto: Austrália (1 360 700) miesto: Nový Zéland (1 159 700) miesto: Španielsko (1 154 700) miesto: Veľká Británia (1 116 700) miesto: Portugalsko (843 000) miesto: Japonsko (804 800) miesto: Nemecko (761 200) miesto: Francúzsko (757 100) miesto: Švajčiarsko (703 500)

Zdroj: Dnes24.sk