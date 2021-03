Zdroj: Twitter.com/Libelle Vzdelávanie či živná pôda pre pedofilov? V šou sa pred DEŤMI vyzliekajú dospelí Upútavka na vzdelávaciu šou už stihla rozdeliť krajinu. Televízia vraví o vzdelávaní, no ozývajú sa hlasy o živnej pôde pre pedofilov. 10. marec 2021 Lifestyle

10. marec 2021 Lifestyle Vzdelávanie či živná pôda pre pedofilov? V šou sa pred DEŤMI vyzliekajú dospelí Upútavka na vzdelávaciu šou už stihla rozdeliť krajinu. Televízia vraví o vzdelávaní, no ozývajú sa hlasy o živnej pôde pre pedofilov.

V Holandsku vyvolala rozruch ukážka pripravovanej vzdelávacej šou, určenej pre najmenších divákov. Počas nej na pódium napochodujú „dospeláci“ v županoch, aby pred očami detí, doslova v priebehu niekoľkých minút, zhodli aj posledný kus oblečenia.

Má deti naučiť akceptovať ľudské telá

Program má odpovedať aj na otázky toho, ako dobre sa cítia dospelí vo vlastnom tele. Formát je podľa slov televízie navrhnutý tak, aby vyzdvihoval a podporoval pozitivizmus každého tela.

„Cieľom je naučiť deti, že každé telo je iné a nie všetky sú dokonalé,“ obhajuje šou moderátor Edson da Graca a všetci tí, čo stoja za týmto programom, nič poburujúce na svojej práci nevidia.

Podporuje pedofíliu?

Vzdelávacia šou však už stačila rozdeliť krajinu a ako informuje Independent na svojom webe, poslanec Tunahan Kuzu vyzval svojich stúpencov na Twitteri, aby poslali televízii sťažnosť a protestovali proti tomuto programu. Politik ho označil za „smiešny“. Oveľa tvrdšie slová stihol verejne adresovať politik Thierry Baudet, keď uviedol, že program sa „blíži k podpore pedofílie“.

Článok pokračuje pod príspevkom.

Je to všetko na rodičoch

Holandská spoločnosť NOS si za programom pevne stojí: „Deti presne vedeli, čo sa stane, a kedykoľvek mohli počas programu povedať, ako sa cítia.“

„Čakali sme trochu rozruch. Nie každý môže mať názor, že je to program pre deti, a to je v poriadku. Je na rodičoch, aby rozhodli, či to ich deti môžu pozerať.“

Tak či onak, prvý diel Simply Naked odštartuje v televízii už 21. marca, pričom šou podľa niektorých médií pripomína dánsky formát s názvom Ultra smider tojet (Ultra strip down), ktorý taktiež vyvolal vlnu nevôle, no nakoniec získal v roku 2019 televíznu cenu.

POZOR, video nie je vhodné pre maloletých divákov!