8. marec 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Kto by sa mal vyhnúť hádkam, ak nechce rozchod? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 8. - 14. marca?

Baran

V tomto týždni ste v zamestnaní nesmierne aktívni, pracovití a húževnatí. Všetko sa vám darí presne podľa vašich predstáv a plánov a to sa, samozrejme, odzrkadľuje aj na vašich výkonoch a super výsledkoch. Aj vaši nadriadení sú s vami nadmieru spokojní. V súkromnej oblasti to bude úplne naopak. Hlavne v partnerskom spolužití sa nebudete môcť vyhnúť hádkam, čo bude mať za následok u párov, medzi ktorými už dlhodobejšie prevládajú nedorozumenia a spory, že s veľkou pravdepodobnosťou skončia aj trvalým rozchodom alebo rozvodom. Snažte sa preto udržať si vnútorný pokoj a rovnováhu.

Býk

Máte pred sebou pracovne veľmi náročný týždeň, preto sa nesnažte riešiť veci nasilu. Bolo by to akoby ste chceli preraziť hlavou múr. Snažte sa radšej držať v úzadí. Tak sa vám podarí minimalizovať prípadný neúspech vo všetkých vašich aktivitách. Žiaľ, ani v osobnom živote a zvlášť v partnerskom spolužití sa vám nebude dariť, pretože si vaše starosti a zlú náladu zo zamestnania nesiete aj domov a budete mať tendencie si všetku tú frustráciu vybíjať na vašich najbližších. Nerobte to, lebo jediné čo dosiahnete je dusno a tichá domácnosť a tento stav by pretrvával aj počas víkendu.

Blíženci

Na pracovisku v priebehu týchto dní budete riešiť nesmierne ťažké a náročné úlohy, ktoré budú zaťažovať hlavne vašu psychiku. Náladu vám nezlepší ani zistenie, že za všetku tú námahu, aby ste dosiahli dobré výsledky, nebudete náležite finančne ohodnotení. Ešteže v osobnom živote sa tento týždeň nebudete musieť zaoberať ničím vážnym. Vaši partneri a aj celá rodina sa vám snažia doma vytvoriť pohodu a príjemnú atmosféru, aby ste si mohli oddýchnuť a načerpať novú energiu. No je diskutabilné, či si to dokážete uvedomiť a, samozrejme, aj náležite oceniť.

Rak

Pondelok a utorok budete na pracovisku úplne bez energie, chuti a elánu urobiť aspoň tie najzákladnejšie úkony. Našťastie sa to od stredy začne zlepšovať a v úplnom závere už „fičíte“ na plné obrátky. Váš osobný, ako aj citový život, bude v priebehu týchto dní naplnený pohodou a príjemnou atmosférou. Počas stredy by ste si mali s partnermi urobiť romantický večer. Nebeská obloha vám v tomto dni praje v láske. Nadchádzajúci víkend si môžete rezervovať pre priateľov, alebo sa vyberte spoločne s rodinkou niekam do prírody načerpať energiu.

Lev

Vaše znamenie bude v priebehu tohto týždňa doslova „napeckované“ energiou a elánom a to sa aj pozitívne odzrkadlí na vašich výkonoch a výsledkoch. Dokonca je dosť možné, že vás bude mrzieť, že nemáte viac pracovných povinností, kde by ste mohli využiť všetky vaše schopnosti. No na druhej strane vás mrzí, že vaše finančné ohodnotenie nie je adekvátne vášmu nasadeniu. V súkromí očakávajte nedorozumenia s vašimi partnermi práve kvôli financiám, ale už vo štvrtok sa vám podarí medzi vami dať všetko do poriadku. Víkend už bude príjemný a pokojný.

Panna

Ste najpracovitejšie znamenie celého zverokruhu, ale aj pre vás bude počas tohto týždňa nesmierne náročné a hlavne psychicky vyčerpávajúce splniť všetky náročné projekty, ktoré máte zadané od vašich zamestnávateľov tak, aby boli spokojní. Na pokoji vám nepridá ani ten fakt, že za to všetko nebudete finančne ocenení tak, ako by ste si zaslúžili. Našťastie, v súkromí je pokoj, takže nič, čo sa bude u vás doma diať, si nebude vyžadovať vašu osobnú angažovanosť. Ale nie je isté, či dokážete využiť možnosť dopriať si odpočinok a zrelaxovať.

Váhy

Očakávajte, že tento týždeň to budete mať na pracovisku ozaj náročné. Nič nebude vychádzať tak, ako ste si naplánovali a preto sa nesnažte robiť veci na silu. Išli by ste doslova hlavou proti múru. Radšej sa držte niekde v ústraní. Urobte iba to, čo je nevyhnutné. Tak sa vám bude dariť minimalizovať prípadné straty alebo neúspech. Toto všetko vás bude nielen mrzieť, ale aj hnevať a práve tento hnev si pravdepodobne prenesiete aj do vášho súkromia a budete si ho chcieť kompenzovať na vašej rodine. Snažte sa tomu vyhnúť, pretože by ste tým dosiahli iba tichú domácnosť.

Škorpión

Aj v tomto pracovnom týždni vás nebudú míňať prekážky a problémy, ale vy ste už z predošlého obdobia poučení, takže sa vám ich bude dariť šikovne eliminovať. Čo je dobré je to, že ešte stále sa vám výborne darí vo všetkom, čo sa týka finančných ziskov. V osobnom živote, v rodinnom, ako aj partnerskom spolužití je všetko v poriadku. Jediné, kde by ste mohli trochu prispieť k lepšej nálade je to, že by ste sa mohli o trochu viac snažiť prejavovať vašim polovičkám lásku a náklonnosť. Príležitosť na to budete mať hlavne cez víkend.

Strelec

Ak ste sa rozhodli, že v priebehu tohto pracovného týždňa budete venovať vašu energiu hlavne na budovanie si vašej kariéry, premyslite si to ešte, pretože zo strany vašich nadriadených alebo kompetentných nebudete podporovaní. No napriek tomu budete celkovo z vašich výsledkov spokojní. V partnerskom spolužití si dávajte pozor v utorok na zbytočné nedorozumenia a hádky. Ak sa im nedokážete vyhnúť, nerobte si starosti, pretože už vo štvrtok všetko urovnáte, takže budete mať pred sebou príjemný nadchádzajúci víkend.

Kozorožec

Pracovne sa okrem piatku, kedy sa vám bude dariť, budete viac trápiť a to vás znervózňuje, lebo máte naozaj nesmierne veľa, veľa povinností, ktoré musíte zvládnuť. A aby toho nebolo dosť, tak ešte sa budete musieť vyrovnávať s nedostatkom financií. Veľmi podobný stav budete prežívať aj vo vašom súkromí. Už hneď od pondelka budete čeliť nedorozumeniam a hádkam s partnermi a až úplne v závere víkendu sa vám to medzi vami podarí dať ako-tak do poriadku. Preto sa obrňte veľkou trpezlivosťou a vnútornou rovnováhou a pokojom.

Vodnár

Vašu snahu vám na pracovisku nikto nemôže odoprieť, ale aj počas týchto dní budete narážať na nepriazeň niektorých vašich spolupracovníkov, ktorí sa vám tak snažia podrážať nohy. No už ste na to zvyknutí, takže vás to neodradí pokračovať. V konečnom súčte budete spokojní. V oblasti lásky a citov si to budete s partnermi užívať v utorok. Preto si dávajte pozor na štvrtok, pretože budete vašimi polovičkami konfrontovaní ohľadom vašich a ich rodinných príslušníkov, čo by sa mohlo zvrtnúť na hádky a tie by mohli pokračovať aj cez víkend.

Ryby

Tento pracovný týždeň bude pre vás taký zvláštne nijaký. Možno by bolo dobré, ak by ste ho využili na získavanie nových poznatkov, ktorými by ste si zlepšili vaše vedomosti, alebo sa snažte pomôcť vašim spolupracovníkom, ktorí si nebudú vedieť sami poradiť s ich úlohami. Vrátia vám to, ak to budete potrebovať vy. V oblasti lásky sa vy, čo ste zadaní, môžete tešiť z pokoja a pohody v spoločnosti vašich partnerov. Vy nezadaní, čakajú vás nové vzťahy, ktoré budú vami vnímané silne citovo.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk