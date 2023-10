22 Galéria Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj Z Piešťan do Izraela odletelo vyše 130 cestujúcich: Let, ktorým sa mali vrátiť, zrušili Z piešťanského letiska odletelo do Tel Avivu 136 cestujúcich. Najbližší let v stredu 11. októbra je zrušený. 10. október 2023 Lucia Lauková Zo Slovenska

10. október 2023 Lucia Lauková Zo Slovenska Z Piešťan do Izraela odletelo vyše 130 cestujúcich: Let, ktorým sa mali vrátiť, zrušili Z piešťanského letiska odletelo do Tel Avivu 136 cestujúcich. Najbližší let v stredu 11. októbra je zrušený.

22 Galéria Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

V stredu 11. októbra mal z izraelského Tel Avivu letieť do Piešťan pravidelný let. Kvôli vojne ho však zrušili. V pondelok o tom informovalo piešťanské letisko, z ktorého do Tel Avivu odleteli desiatky cestujúcich, ktorí teraz čakajú na návrat domov.

„Dokopy sa v Izraeli nachádza 136 cestujúcich, ktorí odleteli z Letiska Piešťany,“ informovala nás Natália Petkáčová, riaditeľka Odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kra­ja.

Či sa budú vracať vládnym špeciálom nešpecifikovala. „Čo sa týka ďalších krokov ohľadom ich návratu, sme s v intenzívnom kontakte s kompetentnými, ako aj s veľvyslanectvom a Riaditeľstvom krízového manažmentu MZV SR,“ povedala Petkáčová.

Vytvárajú zoznam cestujúcich

Koľko turistov zo Slovenska je v Izraeli, zisťujeme. Časť Slovákov by sa mala dostať domov už v stredu 11. októbra, kedy po nich poletí vládny špeciál. Jeho kapacita je 89 osôb.

„Veľvyslanectvo SR v Tel Avive je v kontakte s početnými občanmi SR v Izraeli a pracuje na zostavení zoznamu cestujúcich. Prioritu budú mať zraniteľné osoby,“ priblížili z rezortu.

Vládny špeciál Airbus A319 OM-BYK odletí z Bratislavy v stredu v skorých ranných hodinách.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

22 Galéria

Zdroj: TASR/AP Photo/Fatima Shbair

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk