ZEMETRASENIE poškodilo domy aj kostol: Mohlo byť najsilnejšie za posledných 80 rokov! VIDEO Silné zemetrasenie na východe Slovenska vystrašilo ľudí a poničilo domy aj kostol. Pozrite si zábery škôd, ktoré spôsobilo. 10. október 2023 Zo Slovenska

Východ Slovenska zasiahlo v pondelok večer zemetrasenie. Pre TASR to potvrdil vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied (SAV) Kristián Csicsay. Otrasy bolo podľa svedkov, ktorí sa ozvali TASR, cítiť na viacerých miestach v Prešovskom a Košickom kraji.

„Môžem potvrdiť, že išlo o seizmický jav na východe Slovenska. Presnú magnitúdu a lokalizáciu však momentálne neviem potvrdiť,“ uviedol Csicsay. Európske-stredomorské seizmologické centrum na svojom webe informuje, že epicentrum malo byť zhruba v okolí 18 kilometrov od Humenného a dosiahnutá malá byť magnitúda 5.

„Ja tipujem, že bude menšia, lebo to je automatická lokalizácia. Presnejšia bude tá ručná. Ak by magnitúda bola okolo 5, tak naposledy sme mali zemetrasenie s epicentrom na území s takouto magnitúdou pred asi 80 rokmi. Takže na naše pomery je to silné,“ povedal pre TASR Csiscay s tým, že takéto zemetrasenie môže spôsobiť škody.

Desivé svedectvá

„Veľké škody zatiaľ občania nehlásili, ale ja mám napríklad v dome popukané steny, popadanú omietku, porozbíjané obrazy, zrkadlá zo stien, vázy. Nestihol som ešte všetko skontrolovať. Idem sa pozrieť na úrad, či nedošlo k poškodeniu vodovodného potrubia a ďalších rozvodov,“ povedal pre TASR starosta obce Holčíkovce v okrese Vranov nad Topľou Michal Flešár. Popukané steny a porozbíjané veci hlásia aj ďalší obyvatelia obce.

Alexandra v Hôrke pri Poprade cítila otrasy, keď večer sedeli s manželom v obývačke. „Dosť to bolo vidieť najmä na akváriu a viditeľne manželom triaslo, ako sedel na gauči,“ povedala pre TASR.

Rovnako asi 15 sekundové otrasy cítila aj Janka, ktorá je momentálne hospitalizovaná v prešovskej nemocnici.

„Na Domaši sa výletná loď Bohemia zrejme v dôsledku zemetrasenia uvoľnila, takže ju išli hasiči ukotviť,“ uviedli z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove

Štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič na sociálnej sieti uviedol, že okolo 20.23 h zaevidovali zemetrasenie na východe Slovenska s epicentrom v okolí Stropkova. Európske-stredomorské seizmologické centrum na svojom webe informuje, že epicentrum malo byť zhruba v okolí 18 kilometrov od Humenného a dosiahnutá malá byť magnitúda 5.

Kontaktovali aj jadrové elektrárne

Zemetrasenie, ktoré v pondelok večer zasiahlo východné Slovensko, malo mať silu 4,9 lokálneho magnitúda. Bolo v hĺbke 17,8 kilometra. Epicentrum sa malo nachádzať v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Na sociálnej sieti o tom informovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR s odvolaním sa na Oddelenie seizmológie Slovenskej akadémie vied (SAV), ktoré manuálne interpretovalo prvotné automatické dáta.

„Situáciu monitorujeme a sme v kontakte s oddelením seizmológie SAV a s prednostami príslušných okresných úradov,“ uviedol rezort s tým, že Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia MV SR zatiaľ neeviduje následky na živote a zdraví, ani závažnejšie materiálne škody. V oblasti sú však hlásené výpadky elektrickej energie v dôsledku strhnutých elektrických vedení.

Ministerstvo je v kontakte aj s jadrovými elektrárňami Jaslovské Bohunice a Mochovce, ktoré fungujú v normálnom režime.

Najsilnejšie za desiatky rokov

Podľa portálu iMeteo.sk môže ísť o najsilnejšie zemetrasenie za posledné desaťročia. „Zemetrasenie ku ktorému včera došlo nie je v našich geografických šírkach bežné. Ide o silné zemetrasenie a ak sa jeho sila potvrdí, tak pôjde o najsilnejšie zemetrasenie za uplynulé desaťročia. Ak by magnitúda bola okolo 5, tak naposledy sme mali zemetrasenie s epicentrom na území s takouto magnitúdou pred asi 80 rokmi,“ píše portál.

