22 Galéria Zdroj: Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra pripravuje let pre Slovákov, ktorí sa chcú vrátiť z Izraela Letecký útvar rezortu vnútra je pripravený poskytnúť podporu občanom, ktorí sa chcú vrátiť z Izraela na Slovensko. 8. október 2023 Zo Slovenska Zo zahraničia

8. október 2023 Zo Slovenska Zo zahraničia Ministerstvo vnútra pripravuje let pre Slovákov, ktorí sa chcú vrátiť z Izraela Letecký útvar rezortu vnútra je pripravený poskytnúť podporu občanom, ktorí sa chcú vrátiť z Izraela na Slovensko.

22 Galéria Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR na sociálnej sieti informuje, že jeho letecký útvar je v súvislosti so situáciou v Izraeli „pripravený poskytnúť pomoc ako našim občanom, tak aj našim partnerom v celej EÚ“.

„Slovenských občanov nachádzajúcich sa v Izraeli vyzývame venovať maximálnu pozornosť vývoju situácie, sledovať miestne médiá, dôsledne zvážiť nevyhnutnosť presunov v rámci Izraela a predovšetkým dôrazne rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády,“ uviedlo MZVEZ SR.

„V žiadnom prípade neodporúčame cestovať a pohybovať sa v blízkosti pásma Gazy,“ zdôraznil rezort. Poukázal aj na to, že mimoriadna bezpečnostná situácia platí na celom území Izraela a riziku raketového ostreľovania je vystavená aj časť južného a centrálneho Izraela.

„Nie je vylúčené, že v najbližších dňoch sa nepokoje môžu presunúť aj do iných častí Izraela. V niektorých častiach Západného brehu môže príležitostne dochádzať k lokálnym nepokojom, respektíve k zrážkam radikálnych skupín s bezpečnostnými zložkami,“ varovalo ministerstvo.

Na koho sa obrátiť?

Pripomenulo, že v prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Izraeli +972 54455664­2. Odporúča tiež využiť pred cestou do zahraničia službu dobrovoľnej registrácie na webe MZVEZ SR.

Výzva rezortu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyzýva slovenských občanov, aby až do odvolania zvážili nevyhnutnosť cestovania do Izraela. Upozornenie vydal rezort diplomacie v súvislosti so zhoršenou bezpečnostnou situáciou vyvolanou konfliktom izraelskej armády s palestínskymi radikálmi.

„Naďalej platí, že zastupiteľský úrad v Tel Avive neeviduje medzi obeťami ani zranenými občanov SR,“ zdôraznilo ministerstvo. Upozornilo však, že v prípade pomoci občanom, ktorí sa v Izraeli nachádzajú, eviduje problémy s komerčným leteckým spojením.

„Komunikujeme s príslušnými orgánmi vrátane Ministerstva vnútra SR aj našimi európskymi partnermi. Sme v spojení aj so zástupcami cestovných kancelárií, aby sme v prípade núdze či nemožnosti odletieť pôvodne plánovaným spôsobom mohli pomôcť občanom dostať sa domov do vlasti,“ dodal rezort.

Lety posiela aj Poľsko

Poľsko letecky evakuuje svojich občanov z Izraela, oznámil v nedeľu prezident Andrzej Duda. Varšava tým reaguje na rozsiahle útoky, ktoré na Izrael od soboty rána podniká palestínske militantné hnutie Hamas. TASR prevzala informácie z poľskej tlačovej agentúry PAP.

Poľské vzdušné sily pošlú za týmto účelom do Izraela niekoľko transportných lietadiel.

„Vojaci s našich špeciálnych síl poskytnú ľuďom ochranu pri nastupovaní do lietadiel a aj na palube,“ napísal Duda na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

🌍✈️ Letecký útvar MV SR je pripravený poskytnúť podporu - Aktuálna situácia v Izraeli ✈️🌍 Letecký útvar Ministerstva... Posted by Ministerstvo vnútra SR on Sunday, October 8, 2023

22 Galéria

Zdroj: TASR/AP Photo/Fatima Shbair

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: TASR