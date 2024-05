23. máj 2024 Lucia Lauková Regióny Z Tel Avivu sa opäť lieta do Piešťan: Na letisku pristálo prvých 90 cestujúcich, VIDEO Obnovené spojenie využilo prvých 90 cestujúcich. Dovolenkovať budú v Trnavskom kraji.

Od 22. mája je obnovené letecké spojenie medzi izraelským Tel Avivom a Piešťanmi. Lietať sa bude raz do týždňa, a to každú stredu.

„Let bude obsluhovať Corendon Airlines lietadlom A320 TUS Airways. Prvý let sme privítali už tradične vodnou slavobránou,“ informovalo piešťanské letisko.

Ako informuje krajská organizácia cestovného ruchu, priamy let Tel Aviv – Piešťany využilo 90 cestujúcich, väčšina z nich bude dovolenkovať v Trnavskom kraji.

Tohtoročnú letnú dovolenkovú sezónu odštartovali na piešťanskom letisku 13. mája letom do Hurghady. Minulý rok prešlo piešťanským letiskom až 27-tisíc cestujúcich, čo je rekord v ére letiska.

"Radi by sme minimálne nadviazali na minuloročné čísla, v čom nám pomáhajú aj dobré vzťahy s cestovnými kanceláriami. Novinkou je rozšírenie charterových letov do Hurghady celoročne, a zároveň zvýšenie počtu letov do Antalye. Po novom sa do tureckého letoviska bude z Piešťan lietať štyri až päťkrát týždenne,“ priblížil výkonný riaditeľ Letiska Piešťany Bohumil Klečák.

