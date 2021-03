7 Galéria Zdroj: TASR/Roman Hanc Začala sa sezóna medvedieho cesnaku: Pozor na pokuty pri zbere! + RECEPT na pesto Sezóna zberu medvedieho cesnaku začína zvyčajne v marci. Netrvá ale dlho, tak neváhajte príliš a choďte si rastlinku nazbierať! Recept na dnes Magazín

Recept na dnes Magazín Začala sa sezóna medvedieho cesnaku: Pozor na pokuty pri zbere! + RECEPT na pesto Sezóna zberu medvedieho cesnaku začína zvyčajne v marci. Netrvá ale dlho, tak neváhajte príliš a choďte si rastlinku nazbierať!

7 Galéria Zdroj: TASR/Roman Hanc

Pre liečivú silu medvedieho cesnaku a jeho bohaté využitie v kuchyni sú ľudia ochotní chodiť aj hlboko do lesa.

Liečivý zázrak

Medvedí cesnak je chuťovo podobný bežnému kuchynskému cesnaku. V účinkoch a v liečivosti má však navrch. Oproti klasickému cesnaku je jemnejší, obsahuje enzýmy, viac aktívnych liečivých látok a množstvo vitamínu C.

Poradí si s vysokým cholesterolom i tlakom, znižuje hladinu cukru v krvi, detoxikuje, pomáha tráviť a posilňuje imunitu. Po dlhej zime dá váš organizmus do poriadku zvnútra a nabudí ho do nového fungovania.

Sezóna je tu!

Sezóna zberu medvedieho cesnaku začína zvyčajne v marci.

Za zdravou pochúťkou netreba chodiť ďaleko. Možno vám rastie aj priamo pod oknami. Ale pozor! Neodporúča sa zbierať ho popri ceste. Radšej využite niektorý slnečný víkend na prechádzku v presvetlenom listnatom lese, kde ho rastie ako maku! Nájdete ho tiež pri potokoch.

Nezabudnite, že lístky rastliny sú použiteľné len do začiatku kvitnutia, teda približne do konca apríla. V čase kvitnutia majú lístky už slabšiu chuť a menej vitamínov. Po odkvitnutí sa cesnak zase stiahne do zeme, kde vydrží do ďalšej jari.

Pozor na to, kde medvedí cesnak zbierate. Mohlo by to skončiť pokutou!

Viac sa dočítate TU.

Článok pokračuje pod videom.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Pesto z medvedieho cesnaku

Medvedí cesnak je najlepší a najzdravší čerstvý. Vydrží ale pár dní aj v chladničke a možno ho aj zmraziť. Rozhodne však neodporúčame vysušiť ho a odkladať, alebo kupovať sušený. V takomto stave už totiž nemá dostatok živín a vitamínov. Čerstvé listy najlepšie chutia v šalátoch alebo nátierkach.

Pripravte si z lístkov medvedieho cesnaku zdravé pesto:

Potrebujeme: 5 hrstí medvedieho cesnaku, 150 ml extra panenského olivového oleja, za hrsť čiernych olív, za hrsť pekanových (prípadne píniových) orieškov, za hrsť sušených paradajok, 2 lyžice citrónovej šťavy, soľ a korenie podľa chuti a trošku nastrúhaného muškátového orieška

Postup: Medvedí cesnak poriadne umyjeme, rozložíme na kuchynské utierky a necháme usušiť. Potom ho natrháme a dáme do mixéra aj s olivovým olejom. Rozmixujeme s olivami a s paradajkami. Napokon rozmixujeme aj orechy, celú zmes zmiešame, pridáme citrón, korenie, soľ a poriadne premiešame. Nakoniec pridáme trošku muškátového oriešku. Rozdelíme do uzatvárateľných pohárikov a dáme do chladničky.

Takto pripravené pesto stačí zmiešať s nátierkovým maslom a natrieť na čerstvý chlieb. Dobrú chuť!

Viac receptov nájdete TU.

Nepomýľte sa!

Medvedí cesnak výrazne znižuje krvný tlak, takže to s jeho konzumáciou netreba preháňať. Pri zbieraní si ho ľahko môžete zameniť s konvalinkou, ktorá je jedovatá!

Ako ich rozlíšiť? Požmoľte lístky medzi prstami. Keď zacítite vôňu cesnaku, držíte medvedí cesnak.

Viac sa dočítate TU.

Zdroj: Dnes24.sk