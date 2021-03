Zdroj: Instagram.com/Zuzana Vačková Zuzana Vačková je stále štíhlejšia: Varí si túto jednoduchú polievku + VIDEO RECEPT Chcete schudnúť s ľahkosťou? Známa herečka sa podelila o nenáročný recept, ktorý jej pomohol k vytúženej postavičke. 28. marec 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

28. marec 2021 Monika Hanigovská Lifestyle Zuzana Vačková je stále štíhlejšia: Varí si túto jednoduchú polievku + VIDEO RECEPT Chcete schudnúť s ľahkosťou? Známa herečka sa podelila o nenáročný recept, ktorý jej pomohol k vytúženej postavičke.

Zuzana Vačková je stále viac vo forme, a to aj napriek tomu, že mnohí z nás majú nateraz obmedzený pohyb. Čo je za tým? Ako to robí?

Slovenská herečka sa zdravo stravuje a svoj recept na štíhlu postavu predstavila verejne na Instagrame. Za jej postavičkou je aj jednoduchý pokrm, ktorý si zvládne urobiť doma každý z nás. VIDEO RECEPT si môžete pozrieť na konci článku.

Zuzana predstavila polievku tým, ktorí sa snažia schudnúť. „Chcete schudnúť s ľahkosťou? Tak do svojho jedálnička zaraďte takúto kelovú polievku. Je fakt výborná. A príprava je jednoduchá,“ prezradila herečka.

Polievka raz-dva

Na prípravu polievky potrebujeme soľ, čierne korenie, rascu, mletú papriku, olivový olej, cibuľu, kel a vodu. Najprv si nakrájame cibuľu a vložíme ju do hrnca, kde ju chvíľku orestujeme na olivovom oleji. Pridáme rascu, čierne korenie a soľ. Do tohto základu pridáme nakrájaný kel, ktorý sme predtým zbavili hrubého hlúbika. Pridáme jednu lyžicu sladkej mletej papriky a zalejeme to všetko približne 1,5 litrom vriacej vody.

„Povaríme 20 minút, pridáme majorán a máme hotovo! Recept je jednoduchý a polievka naozaj vynikajúca,“ dodáva herečka.

Jej jednoduchý recept má dodnes vyše 42-tisíc pozretí.

Zdroj: Dnes24.sk