Recept na dnes Chcete mať svaly ako Pepek námorník? Tak ŠUP na tento recept od Gigi!

Čo vás ako prvé napadne, keď sa povie špenát? Že Pepek námorník z obľúbenej animovanej rozprávky, ktorý mal po dávke špenátu odrazu veľké svaly.

Na špenát si „posvietila“ naša blogerka Gigi, ktorá sa na našej stránke venuje receptom, s ktorých sa zbiehajú slinky. Aktuálne prichystala špenátovú „bombu“.

Naozaj obsahuje toľko železa?

„Aj vám v detstve dookola opakovali, že špenát obsahuje veľa železa, a preto ho treba jesť?“ pýta sa Gigi alias Stanka Šišková. Pripomína, že ho netreba jesť len kvôli železu, ale tiež kvôli tomu, že je výborným zdrojom ďalších vitamínov.

vitamín A (pre zdravé vlasy, nechty a pokožku)

vitamín C, B2 a kyselina listová (zdravé srdce a cievy)

vitamín K (dôležitý pre zdravie kostí)

horčík

draslík (znižuje cholesterol)

Takto ho dostanete „do detí“

Mnoho ľudí a hlavne detí, však špenát nemá v obľube. Lenže, ak ho správne naservírujete alebo zakamuflujete do jedla, verte, špenát do nich dostanete! Skúste to s týmito špenátovými haluškami, ktorý som nevymyslela, len som nahradila niektoré ingrediencie za zdravšie.

Recept na špenátové halušky so smotanou a slaninkou

Potrebujeme toto:

1× balenie čerstvého špenátu (ak chcete, aj mrazený špenát)

300g hladkej špaldovej múky

2× vajce

1/2× CL himalájskej soli (soli)

voda

Postup:

Čerstvý špenát si rozmixujeme na kašu. V miske si zmiešame múku, soľ, vajíčka a špenátovú kašu. Ak sa vám to zdá suché, tak pridajte vodu. Malo by vám vzniknúť také polohusté zelené cesto. Dáme zovrieť vodu a na haluškovači spravíme halušky.

Varíme dovtedy, kým halušky nebudú plávať na povrchu vody v hrnci. Scedíme ich a podávame podľa chuti. Nám chutia najviac s kyslou smotanou a slaninkou.

Tip pre vegetariánov:

Odporúčam tempeh (sójový výrobok) namočiť do sójovej omáčky, nakrájať na malé kúsky a opiecť na kvapke oleja. Chuťou pripomína slaninku.

