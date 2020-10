14. október 2020 Správy POZOR, hygienici pritvrdili ohľadom nosenia rúšok: Čo sa zmení a kto dostane VÝNIMKU?

Od štvrtka (15. 10.) od 6.00 h až do odvolania bude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy.

Informoval o tom Marek Eliáš z komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Hygienici spresnili, pre koho opatrenia platiť nebudú.

Nos aj ústa

ÚVZ SR zdôraznil, že potrebné bude mať prekrytý nos aj ústa, a to rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom či šatkou. Výnimku z tejto povinnosti majú deti do šesť rokov. Rovnako osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce, čiže v extraviláne, ale to len vtedy, pokiaľ budú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako päť metrov.

Platia výnimky

Výnimka na nosenie rúška platí aj pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra, pre žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, ďalej pre osoby pri výkone športu, pre fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie, pre nevestu a ženícha pri sobáši.

Ďalej pre umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu. Vzťahuje sa aj na tlmočníkov do posunkovej reči pri výkone povolania a zamestnancov, ktorí sa na pracovisku v interiéri nachádzajú sami.

Slovo hygienika

„Ochrana horných dýchacích ciest má veľký význam pri prevencii ochorení prenášaných z človeka na človeka respiračnou cestou. Predstavuje bariéru medzi človekom a vonkajším prostredím,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas s tým, že výrazne znižuje množstvo potenciálne nákazlivých kvapôčok vo vdychovanom a vydychovanom vzduchu.

Povinné nosenie rúšok v exteriéri bolo prijaté na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie s ohľadom na prognózy jej vývoja. ÚVZ SR pripomenul, že počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 výrazne narastá. Zdôraznil, že nosičmi vírusu sú aj osoby bez príznakov ochorenia.

Tu sú výnimky

deti do 6 rokov, pre deti od 3 do 6 rokov však platí dôrazné odporúčanie pohybovať sa na verejnosti (v exteriéri, interiéri alebo prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy) s prekrytím horných dýchacích ciest

osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce (extraviláne), pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov

osoby so závažnými poruchami autistického spektra

žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

osoby pri výkone športu

fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie

nevesta a ženích pri sobáši

umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho fil­mu

tlmočníci do posunkovej reči pri výkone povolania

zamestnanci, ktorí sa na pracovisku v interiéri nachádzajú sami

