6. február 2021 MI Zo zahraničia Začneme očkovať proti Covid-19 aj deti? Zrejme je to nutné!

Skúsenosti zo sveta ukazujú, že ani po dvoch dávkach vakcíny proti korone sa stále nezbavíte pandemických obmedzení. Dávku budú musieť dostať aj deti.

Keby sme očkovali tak rýchlo ako Izrael, mali by sme už zaočkovanú takmer polovicu populácie. Ale stále by to nestačilo a zrejme by sme už rozmýšľali nad tým, že vakcínu dostanú aj deti. Podľa izraelských vedcov sa inak nepodarí dosiahnuť kolektívnu imunitu.

Žiadna úľava

Izraelci očkujú doslova šialeným tempom. „Takmer dva milióny ľudí v Izraeli už dostalo obidve dávky vakcíny proti koronavírusu a zhruba 3,5 milióna má v tele prvú dávku,“ píše izraelský portál timesofisrael­.com.

To z tejto krajiny robí svetového šampióna v tempe očkovania, ale aj tak si jeho obyvatelia stále nemôžu užívať život, tak ako pred tým. „Izrael je stále v lockdowne a vytúžená úľava neprichádza,“ približuje portál. Mnoho ľudí prežíva frustráciu.

„Veľa Izraelčanov dúfalo, že po podaní druhej dávky vakcíny budú oslavovať v reštaurácii s pohárom vína, alebo sa vyberú na párty do mesta. Zatiaľ však stále trčia doma, kde sú zavretí už 11 mesiacov.“

Kde je problém? Očkovacia látka poskytuje ochranu len na zhruba 90 %, takže pokiaľ sa v krajine nevybuduje kolektívna imunita, prísne opatrenia sa neskončia.

Izrael zaznamenal už niekoľko prípadov, že ľudia sa nakazili koronavírusom aj po zaočkovaní. Podobný vývoj sa dá predpokladať aj na Slovensku.

Bez detí to nepôjde

Izrael dnes očkuje ľudí starších ako 16 rokov. Čoskoro sa to zrejme zmení. „Debatuje sa o tom, že vakcína sa ponúkne aj deťom od veku 12 rokov a začať by sa malo už na jar alebo v lete,“ uvádza timesofisrael.com. Ukazuje sa, že je to nevyhnuté.

„Pod vplyvom nových variantov vírusu Izrael nezíska kolektívnu imunitu bez zaočkovania detí,“ hovorí profesor Nadav Davidovitch.

Nové zmutované typy Covid-19 sa totiž oveľa ľahšie šíria najmä medzi deťmi, a tak môžu vznikať nové ohniská nákazy v detských kolektívoch. Na dosiahnutie kolektívnej imunity tak bude nutné zaočkovať viac ľudí, ako doteraz predpokladaných 60 % až 70 %.

„Teraz potrebujeme zvýšiť zaočkovanosť na 80 % a viac,“ dodáva profesor.

Slovensko má oficiálny plán zaočkovať aspoň 60 % populácie, čo predstavuje približne 3,3 milióna obyvateľov. Tento cieľ však bol stanovený pred objavením nových vírusových mutácií.

Zdroj: Dnes24.sk