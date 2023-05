Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Zadarmo to už NEBUDE! Obľúbený chorvátsky ostrov začne vyberať nový POPLATOK Dovolenkári si zaplatia za službu, ktorú mohli až doteraz využívať úplne bezplatne. 27. máj 2023 Cestovanie

Chorvátsko sa teší veľkej obľube turistov. Tamojšia vláda však pripravila niekoľko nepríjemných prekvapení. V roku 2022 krajinu navštívilo 18,9 miliónov dovolenkárov (104,8 milióna prenocovaní). Hoci turizmus posilňuje ekonomiku, na obyvateľov turistických destinácií má negatívny dopad. Chorvátsko chce preto regulovať počet návštevníkov v prestížnych oblastiach.

Ďalšou novinkou má byť zavedenie ekologickej dane, ktorá by mala byť vo výške jedného až troch eur za každý deň. Aktuálne o ďalšom poplatku rozhodla jedna z vyhľadávaných lokalít.

Ekologické riešenie?

Reč je o meste Krk na rovnomennom ostrove. To sa rozhodlo už od prvého júna spoplatniť sprchovanie na plážach. Dôvodom nemá byť finančný zisk, ale ochrana prírody. Informoval o tom portál danas.hr.

Na ostrove žije 20-tisíc obyvateľov, no počas letnej sezóny sa po ňom pohybuje až 140-tisíc ľudí. Lokalita už dlhodobo bojuje so suchom a nedostatkom vody. „Spotreba vody v nespoplatnených sprchách je štyrikrát vyššia,“ povedal starosta Darijo Vasilić.

Automaty pri sprchách

Pri sprchách na plážach budú osadené automaty na mince. Cena bude všade rovnaká.

Návštevník zaplatí 20 centov, pričom voda potečie 30 sekúnd.

Ak by každý zo 120-tisíc turistov využil sprchu iba raz, do mestskej kasy by pribudlo 24-tisíc eur. „Úprimne, myslím si, že tých 20 centov je dobré rozhodnutie. Nemyslím si, že je to vysoká suma. Pokiaľ je to naozaj z ekologických a nie z ekonomických dôvodov, tak je to správne,“ povedala pre portál turistická sprievodkyňa Alisa.

