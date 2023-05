Zdroj: www.pixabay.com Chorvátsko sa pripravuje na turistov: Ohlásilo nový POPLATOK za každý deň rekreácie! Obľúbená destinácia nejedného Slováka prichádza s novinkami. Chorvátsko okrem iného predstavilo ekologickú daň pre návštevníkov. 9. máj 2023 Monika Hanigovská Magazín Cestovanie

9. máj 2023 Monika Hanigovská Magazín Cestovanie Chorvátsko sa pripravuje na turistov: Ohlásilo nový POPLATOK za každý deň rekreácie! Obľúbená destinácia nejedného Slováka prichádza s novinkami. Chorvátsko okrem iného predstavilo ekologickú daň pre návštevníkov.

Chorvátsko pred letnou sezónou ohlásilo viacero prekvapivých zmien! Len nedávno sme vás informovali o tom, že tamojšia vláda sa chystá regulovať počet návštevníkov v prestížnych oblastiach. No obľúbená dovolenková destinácia informovala o ďalšej novinke z dielne chorvátskej vlády.

Za čo zaplatíte?

Krajina sa chystá zaviesť ekologickú daň pre návštevníkov – už teraz sa hovorí o tom, že by to mohlo byť rozmedzí od jedného do troch eur za deň.

Ekologická daň sa dotkne i jednodenných výletov. To znamená, že turista môže zaplatiť poplatok aj viackrát za deň. Informoval o tom denník Večernji List.

V praxi to pre turistov znamená, že ak sa napríklad v rámci výletu vyberiete na viacero miest, tento poplatok si budete musieť zaplatiť počas dovolenky hneď niekoľkokrát.

Problémom sú …

Ekologická daň však zostane na pleciach chorvátskych samospráv: „Rozhodnú si o tom miestne samosprávy, ktoré môžu, ale nemusia ekologickú daň zaviesť. Faktom je, že niektoré lokality sú preplnené, pre niektoré sú zase veľkým problémom jednodenní návštevníci. Nadmerným turizmom trpí nielen život miestnych obyvateľov, ale aj kultúrne a prírodné bohatstvo,“ uviedla ministerka cestovného ruchu Nikolina Brnjacová pre tamojší portál.

„Cestovný ruch by sa nemal vyvíjať na úkor miestnych ľudí, čo je smer, ktorým sa uberá náš prvý zastrešujúci zákon o cestovnom ruchu,“ doplnila ministerka s tým, že prvý návrh by mal byť verejnosti predstavený do tohto leta.

V roku 2022 navštívilo Chorvátsko 18,9 milióna turistov, čo predstavovalo 104,8 milióna prenocovaní.

