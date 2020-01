19. január 2020 Správy Zo Slovenska Zaskočený Bugár: Prepustenie Dobroslava Trnku vnímam veľmi negatívne

Lídra Mosta prepustenie bývalého generálneho prokurátora prekvapilo. Uviedol to v diskusii, v ktorej sa stretol s jednotkou mimoparlamentej PS-Spolu Michalom Trubanom.

Polícia v prípade bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku vykonala podľa podpredsedu NR SR a zároveň lídra Mosta-Híd Bélu Bugára dobrú prácu, prečo to prokurátor vyhodnotil takto, nevie povedať. Bugár v nedeľnej diskusnej relácii O 5 minút 12 zareagoval na rozhodnutie prokurátora o prepustení Trnku, keďže nevidel dôvod na jeho väzbu, ani trestné stíhanie.

Líder Mosta je prekvapený

,,Samozrejme, že to vnímam veľmi negatívne, mňa to prekvapilo. Je dôležité, aby sa sami obhájili a povedali, prečo sa nakoniec rozhodli pustiť Trnku von," povedal Bugár.

Rozhodnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej predvolať si v tejto veci policajného prezidenta Milana Lučanského a generálneho prokurátora Jaroslava Čižnára považuje za správne. ,,Ako hlava štátu má právo, aby vedela, možno aj také informácie, ktoré my, ako politici, nemôžeme vedieť," myslí si šéf Mosta-Híd. Osobný názor na túto vec povedať nevedel, podľa neho nie je úlohou politika poznať spis, na základe ktorého niekoho obvinia alebo nie.

Truban očakáva vysvetlenie

Volebný líder mimoparlamentnej koalície PS-Spolu Michal Truban dôrazne nesúhlasí s tohtotýždňovými vyjadreniami Petra Pellegriniho (Smer-SD) o tom, že na Slovensku nie je žiadna chránená osoba. Prepustenie Trnku ho nahnevalo, poukazuje pritom zároveň na nervozitu a hnev ľudí na Slovensku. Podľa neho premiérovým slovám nikto neverí.

,,Polícia asi urobila dobrú prácu, keď to tak dlho trvalo, dúfame, že zbierali dôkazy. Snažili sa urobiť takú prácu, že keď ho zadržia, tak ho neprepustia,„ skonštatoval Truban, ktorý prepustenie Trnku považuje za absolútne nepochopiteľné. Od stretnutia hlavy štátu s policajným prezidentom a generálnym prokurátorom očakáva informácie a vysvetlenie. Či sa nimi podarí "upokojiť“ ľudí, povedať nevie.

Ako sa vládna koalícia zachová v súvislosti s budúcotýždňovou poslednou schôdzou NR SR, Bugár povedať nevedel, jasno má len v tom, ako sa k tomu postaví Most-Híd. Zákony, ktoré boli v minulosti prerokované, by sa prerokovávať nemali, avšak prerokovať by sa mohli tie, o ktorých sa nehovorilo, ako napríklad Lex Haščák. ,,My to určite podporíme," poznamenal Bugár. Truban zopakoval, že ich prioritou je práve Lex Haščák, iné návrhy stiahnu.

V prípade úspechu vo februárových parlamentných voľbách budú pre koalíciu PS-Spolu prioritami spravodlivosť, zdravotníctvo a vzdelávanie. Práve o posledný spomínaný rezort sú pripravení zabojovať. Bugár povedal, že program, ktorý predstavila jeho strana, ponúka reálne sľuby.

Na pretrase bol aj štrajk autodopravcov

Diskusia sa nevyhla ani téme štrajku autodopravcov a mýtnemu tendru. Podľa Trubana je potrebné spretŕhanie vzťahov, povyhadzovanie niektorých ľudí a najatie „špičkových“ právnikov. Bugár v tejto súvislosti zopakoval, že zmluva je nevypovedateľná a minister dopravy, ktorý je z radov vládneho Mosta-Híd, urobil v tejto oblasti čo mohol, ide podľa neho o zdedený problém. Poukázal na vypracovanie odborných a právnych analýz ihneď po nástupe ministra, či na zasadnutie odbornej komisie, ktorá pracuje na novom tendri, do ktorého prizvala aj autodopravcov. Na otázku, či tento problém riešil so svojím koaličným partnerom Smerom-SD, Bugár povedal, že sa to nedalo. Truban to označil za výhovorky.

