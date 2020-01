19. január 2020 Správy Zo Slovenska Poslanci sa zídu na schôdzi: Na programe je vetovaný zákon aj Matovičovo ospravedlnenie

Januárová schôdza nebola plánovaná, poslanci Národnej rady sa ale predsa stretnú. Program má takmer sedemdesiat bodov.

Zdroj: TASR

Poslanci sa opäť zídu na schôdzi Národnej rady (NR) SR. Januárová schôdza nebola vopred plánovaná, predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) ju zvolal po tom, ako prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila novelu zákona o pozemkových úpravách. Danko avizoval, že na rokovanie pléna predloží aj návrh uznesenia k situácii v Iraku, v programe zatiaľ zaradené nie je.

Desiatky návrhov zákonov

Poslanci sa do lavíc vrátia v utorok 21. januára o 13.00 h. Na 57. schôdzi NR SR majú prerokovať aj desiatky návrhov zákonov, ktoré koalícia vyradila z predchádzajúcej schôdze.

Plénum má rozhodnúť o prelomení veta pri novele zákona o pozemkových úpravách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, prezidentka má pochybnosti najmä v súvislosti s princípom právnej ochrany vlastníctva.

SNS chce podľa Danka predložiť na schôdzu viaceré verzie uznesenia vrátane možnosti úplného stiahnutia slovenských vojakov z Iraku, ale aj prerokovania ďalšieho postupu s partnermi v Severoatlantickej aliancii (NATO).

Ak sa Matovič neospravedlní, bude platiť

Šéf parlamentu do takmer 70-bodového programu zaradil tiež presunuté hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým by sa na Slovensko vrátilo investičné zlato. Súčasťou plánovaného programu schôdze sú aj opozičné návrhy v prvom čítaní, okrem nich je to návrh poslancov koaličného Mosta-Híd kodifikovať posunkový jazyk. Tieto návrhy boli presunuté z minulej schôdze na návrh poslanca Roberta Fica (Smer-SD), ten nevidí zmysel o nich rokovať ani na tejto schôdzi.

Na rokovaní pléna by malo prísť na rad aj ospravedlnenie poslanca Igora Matoviča (OĽaNO) za svoje výroky o tom, že si koalícia kupuje hlasy u nezaradených poslancov okolo Petra Marčeka. Povinnosť ospravedlniť sa mu vyplýva z uznesenia mandátového a imunitného výboru. Ak tak neurobí, má zaplatiť pokutu 1000 eur.

Poslanci tiež majú na schôdzi rozhodovať o schválení návrhu vlády na vymenovanie Dany Meager za viceguvernérku Národnej banky Slovenska (NBS), či zvoliť predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR