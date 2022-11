9 Galéria Zdroj: TASR/AP Zaslúžená POCTA pre Hossu: Zaradil sa k legendám, jeho dres si už NIKDY nikto neoblečie! FOTO Včera Hamšík, dnes on. Hokejový klub Chicago Blackhawks slávnostne vyvesil pod strechu štadióna United Center dres Mariána Hossu. 21. november 2022 han Hokej

Domáci podľahli súperovi 3:5, „tučniakov“ potiahol najmä kapitán Sidney Crosby. Kanadský útočník sa blysol gólom a tromi asistenciami.

Tri poháre

Hossa získal Stanleyho pohár s Blackhawks v rokoch 2010, 2013 a 2015. „Bolo to skvelé, bolo to špeciálne. Som tak šťastný pre Mariána a jeho rodinu a je skvelé, že som bol súčasťou tejto pocty. A je to zaslúžená pocta,“ uviedol pre nhl.com útočník Chicaga Patrick Kane.

Návrat do Chicaga

Marián Hossa ukončil kariéru už dávnejšie kvôli kožným problémom, ale definitívnu bodku za životom profesionálneho hokejistu dal až teraz. „Chýbali ste mi, chýbalo mi Chicago,“ vyhlásil na úvod svojho rozlúčkového prejavu odchovanec Dukly Trenčín.

Na oficiálnej rozlúčke nechýbali najbližší príbuzní Mariána Hossu. Prišla manželka Jana s deťmi, otec, mama aj brat Marcel. Špeciálne im poďakoval na záver príhovoru.

Keďže nosil Hossa na drese číslo 81, od tejto chvále si ho už nikto nikdy v Chicagu nemôže obliecť. Slovenský útočník sa totiž zaradil k legendám klubu. Z toho dôvodu bude jeho číslo vyvesené pod stropom haly na znak úcty, čo pre mužstvo odviedol.

