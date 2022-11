8 Galéria Zdroj: Facebook.com/Peter Pellegrini Oblek vymenil za MONTÉRKY a zbíjačku: Pellegrini pomohol pri prerábke cudzej kúpeľne! FOTO Na sociálne siete pridal líder Hlasu-SD Peter Pellegrini pár fotiek, na ktorých manuálne pracuje. Odhodlal sa na prerábanie bytovej kúpeľne. 20. november 2022 han Magazín

Nie, bývalý premiér nedal zbohom politickej kariére, len si odskočil z parlamentu do obce Čenkovce v okrese Dunajská Streda. Tam mal povinnosti pri natáčaní relácii V siedmom nebi. Informuje o tom portál pluska.sk.

Moderátor úspešného a mimoriadne obľúbeného programu je Vilo Rozboril. V najnovších častiach populárneho seriálu TV JOJ nebudú na televíznych obrazovkách chýbať ani politici.

Príbeh, v ktorom bude aj Peter Pellegrini, je o 39-ročnom Máriovi, ktorý žije v byte so svojou mamou Máriou, s neterou Barborkou a so synovcom Kubkom. Mário je úplne odkázaný na pomoc svojej mamy.

Ako informuje TV JOJ prostredníctvom vyjadrenia Vila Rozborila, tak jednotlivé príbehy politických predstaviteľov poriadne chytili za srdce. A nepomohli len finančne, ale aj reálne a manuálne pomohli.

„Ich nasadenie bolo naozaj veľké. Jasné, celú pomoc rodinám zafinancovali, to sa ani nebavme, veď v tom bola pointa. Ale zároveň sa rôznych prerábok v domácnostiach fyzicky zúčastňovali naozaj naplno. Niekedy to vyslovene vyzeralo tak, že ráno mali zasadnutie v parlamente a potom leteli makať do Siedmeho neba aj do noci," povedal Vilo Rozboril.

„Môžem absolútne vyvrátiť nejaké podozrenia, že by robili len na oko pre kameru. Verte, že ak by robili takto, tak by sme to tak odvysielali. Ale to naozaj nehrozilo. Trúfam si povedať, že ich osud rodín naozaj zasiahol a podľa toho k tomu pristupovali,“ prezradil Rozboril.

Samozrejme, že niečo im nevyšlo, tak ako sa vo svojom statuse na Facebooku priznal samotný Peter Pellegrini. „Ak chcete vidieť ako sa mi pri prerábke kúpeľne podarilo zapiecť zbíjačku, tak si pozrite reláciu V siedmom nebi,“ odporúča líder Hlasu-SD.

