26. september 2023 Tlačové správy Politika Záujem o stávky na voľby stúpa, zrejme padne REKORD: Koho Slováci TIPUJÚ za víťaza volieb? Vrcholiaca kampaň a stúpajúci záujem o sobotné parlamentné voľby sa prejavujú aj v stávkových kanceláriách. Je dokonca pravdepodobné, že padnú rekordy, čo sa týka politického stávkovania na Slovensku.

Najvyššie stávky na Smer a OĽaNO

Hlavnými favoritmi na víťazstvo vo voľbách sú podľa stávkových kurzov vo Fortune strany Smer a Progresívne Slovensko. Preferencie stávkarov sa však líšia.

„Vo všeobecnosti sú najvyššie stávky na víťazstvo Smeru a OĽaNO. Pred pár dňami sme zaznamenali pár stávok na výhru Smeru vo výške 5 000 eur,“ hovorí bookmaker Fortuny Tarek Yacoob.

Zatiaľ čo úspech strany Smer je naozaj reálny a zodpovedá mu nízky kurz 1.7, pri strane OĽaNO by bol takýto výsledok naozaj prekvapením. Kurz na jej víťazstvo je momentálne 80. Ak by si teda dnes človek stavil 10 eur, pri víťazstve Smeru by vyhral 16 a pri triumfe OĽaNO až 800 eur.

Bitka tipujúcich neovplyvnila

Najväčšiu pozornosť počas celej kampane pritom vzbudila práve slovná a fyzická potýčka medzi Igorom Matovičom a predstaviteľmi Sme­ru.

Zdá sa však, že zatiaľ čo médiá a sociálne siete ňou žili niekoľko dní, tipujúcich výraznejšie neovplyvnila. „Stávkujúci aj naďalej pravidelne tipujú či na víťazstvo Smeru, alebo OĽaNO,“ hovorí Tarek Yacoob.

Stabilizácia Hlasu v prvej trojke

Pomerne výrazný preferenčný pokles zaznamenala počas posledného roka strana Hlas. Podľa kurzov sa zdá, že momentálne sa stabilizovala na svojej pozícii v prvej trojici.

„Za ostatných pár týždňov výrazne klesol kurz na umiestnenie Hlasu do tretieho miesta, a to z 1.7 na 1.2. Je to spôsobené miernym nárastom preferencií tejto strany a, naopak, miernym poklesom jej prenasledovateľov­.“

Pri Hlase je zaujímavá ešte jedna vec. Víťazstvo strany je síce podľa kurzu 40 vysoko nepravdepodobné, ale Peter Pellegrini má po Robertovi Ficovi a Michalovi Šimečkovi podľa kurzu 3.85 relatívne vysokú šancu na post premiéra.

Stávok na voľby pribúda

Už české prezidentské voľby podľa odborníka z Fortuny ukázali, že záujem o politické stávky v našom regióne stúpa, a prenieslo sa to aj do našich parlamentných volieb.

„S blížiacim sa termínom volieb stúpa objem stávok a dá sa očakávať, že padne aj rekord v množstve prijatých stávok,“ predpokladá Tarek Yacoob.

Mnohí stávkari pritom radi skúšajú aj stávky na veľmi nepravdepodobné udalosti. „Napríklad neumiestnenie Progresívneho Slovenska do štvrtého miesta či, naopak, umiestnenie Demokratov do štvrtého miesta,“ hovorí Tarek Yacoob z Fortuny. Za malé vklady zaznamenali aj stávky na výhru strán, ktoré sa v prieskumoch pohybujú hlboko pod úrovňou piatich percent.

