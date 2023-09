Zdroj: Facebook.com/Zuzana Čaputová Čaputová vyzýva ľudí k voľbám: Ja Slovensku verím, v sobotu to bude v našich rukách! Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzýva Slovákov, aby sa zúčastnili na septembrových parlamentných voľbách. 26. september 2023 Politika

Vyplýva to z jej vyjadrenia na sociálnej sieti.

„Ja Slovensku verím. Zažili sme tu rôzne ťažké chvíle, ale vždy sme to nakoniec zvládli. Verím v silu našej občianskej spoločnosti a verím v krásnych ľudí, ktorých roky stretávam po všetkých kútoch našej krajiny. Sme lepší a sme ďalej, ako si niekedy sami myslíme. A verím, že aj v politike máme na viac,“ napísala prezidentka.

Aj v druhej časti statusu Zuzana Čaputová burcuje ľudí, aby v sobotu išli voliť: „Nestrácajme nádej a nehľadajme dokonalosť na volebných lístkoch. V sobotu to bude v našich rukách. Sme to len a len my, nikto iný, kto sme tvorcami budúcnosti Slovenska, nášho domova, ktorý máme tak radi.“

Predčasné parlamentné voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk