3. december 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Zdecimovaní Liptáci sa posilnili: Posledný tím súťaže vsádza na legionárov! FOTO

Kanadský hokejový útočník William Portokalis sa stal novou akvizíciou extraligového MHk 32 Liptovský Mikuláš. A to nie je všetko.

3 Galéria

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Premiéru v novom drese absolvuje už vo štvrtkovom zápase vo Zvolene proti Banskej Bystrici. Klub na oficiálnej stránke informoval, že do kádra by v blízkej dobe mali pribudnúť aj ďalší hráči zo zámoria.

Slovo pre manažéra

„V sobotu priletia ďalší dvaja a budúci týždeň ešte dvaja. Budeme tak mať v kádri sedem legionárov. Kanadskí chlapci prichádzajú z OHL a všetci majú 18 až 20 rokov. Na Slovensku pobudnú minimálne do 15. januára 2021. Ak sa však ich súťaž v zamorí nezačne, tak budú v našom tíme pôsobiť až do konca sezóny 2020/2021. Nadviazal som spoluprácu s jedným z manažérov tímu zo zámorskej súťaže OHL a veľmi rýchlo sme sa dohodli na výhodnom transfere pre všetky strany. Chlapci budú mať zápasovú prax medzi mužmi a my získame mladú, dravú krv do tímu. Dvaja z nich sú draftovaní klubmi z NHL. Navyše, nás to bude stáť minimálne náklady, nakoľko chlapcom poskytujeme iba ubytovanie. Naše výsledky nie sú dobré, všetci to vidíme, a preto robíme kroky v našich finančných možnostiach, aby sme danú situáciu zvrátili,“ uviedol generálny manažér MHk 32 Liptovský Mikuláš Milan Čanky pre klubovú stránku.

Liptáci nedávno angažovali aj slovenského útočníka Michala Králika, ktorý začal sezónu 2020/2021 v HK Poprad. Do kádra pribudol aj fínsky obranca Kalle Valtola. Jeho krajan, brankár Karolus Kaarlehto mal pri ceste z Dánska problém s výstrojom, ale už trénuje s tímom.

Kto odišiel?

V kádri trénera Milana Jančušku už nefiguruje slovenský obranca Ľubomír Patlevič a nie sú vylúčené ani ďalšie odchody. Kormidelník posledného tímu extraligovej tabuľky momentálne nemá k dispozícii ani zraneného útočníka Lukáša Tomu a dvojicu Patrik Kozel, Sebastián Droppa, ktorá je na zraze slovenskej reprezentácie do 20 rokov vo Zvolene.

Nedeľňajší domáci zápas Liptovského Mikuláša proti Michalovciam sa uskutoční na štadióne v Spišskej Novej Vsi.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR