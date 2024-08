10. august 2024 Magazín Zdravé opálenie NEEXISTUJE: Len TAKTO si užijete slnečné lúče bezpečne! Nechcete tmavšiu pokožku ale túžite po slnku? Alebo sa chcete opaľovať? Pobyt na slnku má svoje pravidlá.

Stále sa nájde dostatok ľudí, ktorí svoje telo dobrovoľne vystavujú slnečným lúčom. Nedávny prieskum medzi viac ako tisíckou dospelých zistil, že 7 % respondentov je toho názoru, že základné opálenie predchádza rakovine kože a len 35 % opýtaných s týmto tvrdením nesúhlasilo. Informuje o tom portál Health. Aj vy nedáte dopustiť na akési základné opálenie?

Nezdravé opaľovanie

„Vieme, že opaľovanie – aj keď sa ľuďom páči, ako vyzerá – je v skutočnosti znakom poškodenia slnkom,“ povedal pre tamojší portál dermatológ Corey L. Hartman. Aj keď opálená pokožka pôsobí zdravo, sviežo a atraktívne, telo sa v skutočnosti vystavuje UV radiácii. Po tom, čo preniknú lúče do pokožky, sa poškodia nezvratne DNA bunky.

Opálenie je teda výsledkom ochranného mechanizmu.

Čo sa deje v tele? Keď ultrafialové žiarenie prenikne pokožkou, bunky známe ako melanocyty začnú produkovať melatín, ktorý pokožku sfarbuje do hneda. Opaľovanie so sebou prináša aj ďalšie nechcené problémy – nerovnomenný tón pleti, vrásky, znamienka a v niektorých prípadoch rakovinu kože.

Čo s tým?

Nestačí, ak sa budete poctivo natierať opaľovacím krémom. „Neexistuje spôsob, ako zabrániť 100% poškodeniu spôsobenému UV žiarením,“ doplnil tamojší dermatológ. No bez slnka prídete o vitamín D. Na čerpanie „slnečného vitamínu“ postačí, ak vystavíte pokožku slnečným lúčom na 10 až 20 minút, najlepšie v čase od 10. do 11. hodiny. V prípade jarných a jesenných dní môžete pobyt bez krému predĺžiť na 30 až 40 minút. Priamemu slnku sa však vyhýbajte medzi 11. až 15. hodinou. UVA žiarenie prechádza cez oblaky. Ak sa chcete predsa len opaľovať, skúste to v tieni.

Vedeli ste, že vás opáliť aj cez okenné sklo či sklo v aute? Priehľadná prekážka síce blokuje UVB žiarenie, no prepúšťa spomínané UVA žiarenie – tieto lúče majú vplyv na starnutie pokožky a kožné alergie.

No Vitamín D je možné doplniť čiastočne stravou. Doprajte si tučné ryby, morské plody, polotučné mlieko, huby či žĺtka vajíčok.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk