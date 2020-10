29. október 2020 MI Zo Slovenska Zdravotníkom hrozí mobilizácia! Hláste sa dobrovoľne, prosí minister Naď

Na hladké zabezpečenie víkendového celorepublikového testovania ešte stále chýbajú tisíce zdravotníkov. Minister obrany ich ešte stále skúša presvedčiť podobrom, ale jeho trpezlivosť sa skončí.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Jaroslav Naď sa zjavne rozhodol pre metódu cukru – na štvrtkovej tlačovke zdravotníkom opakovane ďakoval za tvrdú prácu, hovoril o ich neuveriteľnom výkone počas pandémie a odkázal im, že sú úžasní. Ale potrebuje ich na víkendové testovanie ešte viac. Ak sa neprihlásia, povolá ich do služby rozkazom.

Stále málo…

Logistika aj materiál na víkendové plošné testovanie obyvateľstva Slovenska je podľa slov ministra obrany zabezpečený. „Ďakujem samosprávam za fantastickú robotu. Verím, že to spolu dáme,“ uviedol na tlačovke Jaroslav Naď.

Najväčšou výzvou pre celú akciu nevídaných rozmerov zostáva zabezpečenie dostatočného počtu zdravotníkov. Štát ich potrebuje 20-tisíc a donedávna ich bolo len 12-tisíc.

„Zdravotníci sú užasní. Len od včera popoludnia do dnešného rána sa registrovalo do systému 1100 ľudí, najmä zdravotníkov,“ uviedol minister Naď. Lenže stále je to málo.

„Je to vážny problém a potrebujeme ich viac, najmä kvalifikovanejších zdravotníkov ako sú lekári, sestri a záchranári, ktorí môžu robiť stery. Prosím, hláste sa nám na somzodpovedný.sk apeloval J. Naď.

Mobilizácia v hre

Minister priblížil, že na každý víkendový deň ešte potrebujú dve až tri tisícky takýchto kvalifikovaných zdravotníkov. „Na Slovensku ich je spolu 93-tisíc, tak snáď sa ešte päťtisíc z nich prihlási,“ dodal.

Najhoršia situácia je v mestách. V obciach je to vraj jednoduchšie. Ak sa lekári, sestry a medici 5. a 6. ročníka neprihlásia sami, je možné že to dostanú rozkazom. Počas platného núdzového stavu má na to vláda právo.

„Robíme všetko preto, aby sme k mobilizácii nepristúpili. Ale máme pripravené dokumenty, aby sme v niektorých regiónoch zdravotníkov mobilizovali,“ oznámil minister obrany.

Či sa to stane sa má rozhodnúť už vo štvrtok popoludní podľa toho, koľkí sa ešte prihlásia dobrovoľne. „Prosím, zaraďte sa medzi hrdinov, ktorí sa už nahlásili. Aj my makáme deň – noc už dva týždne. Zomknime sa!“ Dodal na záver Jaroslav Naď.

Zdroj: Dnes24.sk