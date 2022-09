Zelenskú na pohreb Alžbety II. pozvali, Putina NIE: Je to hlboko nemorálne!, reaguje Rusko

Píšu o tom britské médiá vrátane spravodajskej stanice Sky News a denníka The Guardian, ktoré sa odvolávajú na správu bulváru The Sun.

Olena Zelenská je údajne medzi 500 pozvanými štátnikmi a ďalšími predstaviteľmi pozvanými na samotný pohreb, ako aj na nedeľnú recepciu, ktorú hostí nový monarcha Karol III.

Ukrajinský líder Zelenskyj podľa zdroja denníka The Sun do Británie neodcestuje. Jeho manželka by sa mala na Ukrajinu vrátiť ihneď po pohrebe.