Zelenskyj je OSOBNOSŤOU ROKA! Financial Times ho prirovnal k Churchillovi

Volodymyrovi Zelenskému sa dostalo veľkej pocty. Financial Times ho vybral za osobnosť roka. Denník ho prirovnal k známemu britskému premiérovi, ktorý sa nebál počas druhej svetovej vojny ani nacistického Nemecka.

„Podobne ako Winston Churchill, ktorý používal prejavy v rozhlase, aby zomkol svoju krajinu za čias nemeckej bleskovej vojny, využíva Zelenskyj sociálnu sieť, aby sa aktívne domáhal vojenskej a finančnej podpory Západu, čím premenil utrpenie svojho ľudu na morálnu páku na vodcu Európy a Spojených štátov. Presvedčil Európanov, aby znášali obrovské náklady na to, a aby sa postavili Putinovi a ponúkli Kyjevu cestu k členstvu v EÚ,“ píše ďalej Financial Times.

„Som skôr zodpovedný ako odvážny. Nerád by som sklamal ľudí,“ povedal Zelenskyj, ktorý prezradil, že miesto vojny s nepriateľom by išiel radšej na rybolov so svojím synom. „Chcem len chytiť kapra v rieke Dnipro,“ povedal.

Ako pripomína Financial Times, mnohí Ukrajinci pred februárovou inváziou ruských vojsk pokladali Zelenského za amatéra a zabávača, ktorý nie je schopný zvládnuť takú vysokú funkciu. To sa však zmenilo. „Zelenskyj si za svoj mimoriadny prejav vodcovstva a statočnosti vyslúžil miesto v histórii,“ napísal na záver denník.

