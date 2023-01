Zdroj: instagram.com/zelenskiy_official Zelenskyj sa objavil po boku manželky a vyslovil PRIANIE: Toto je rok nášho víťazstva! Už to je viac ako desať mesiacov, čo napadli ruské vojská Ukrajinu. Aké má novoročné želanie prezident Volodymyr Zelenskyj? 31. december 2022 han Zo zahraničia

31. december 2022 han Zo zahraničia Zelenskyj sa objavil po boku manželky a vyslovil PRIANIE: Toto je rok nášho víťazstva! Už to je viac ako desať mesiacov, čo napadli ruské vojská Ukrajinu. Aké má novoročné želanie prezident Volodymyr Zelenskyj?

Vojna na Ukrajine rozdelila veľa rodín. Patrí k nim aj tá prezidentova, keďže on ako hlava štátu je na čele ukrajinskej armády, a jeho žena Olena, je kvôli bezpečnosti mimo spoločnej „domácnosti“.

Teraz sa však na Zelenského Instagrame objavila ich spoločná fotografia. Nie je isté, či vznikla skôr alebo ide o reálne stretnutie. No, prezident ku fotke napísal dojemné želanie k novému roku.

„Prajete si dnes zázraky? Ukrajinci sa už dlho vytvárajú sami. Chcete skutočných priateľov? Už sme určite zistili, o koho ide. Chcete skutočnú lásku? Tento rok sme to cítili viac ako kedykoľvek predtým,“ píše Zelenskyj.

„Chcete domácu pohodu? Je to miesto, kde sme my a naši milovaní. Chceš svetlo? Je to v každom z nás, aj keď nie je elektrina,“ pokračuje príspevok.

V závere prezident dodal toto: „Dnes mám len jedno prianie. A nesplní sa zázrakom, ale našou prácou. Bojom. Vzájomnou pomocou. Ľudskosťou. Šťastný nový rok! Rok nášho víťazstva.“

Zdroj: Dnes24.sk