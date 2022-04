Zdroj: TASR/AP Zelenskyj si myslí, že Biden na Ukrajinu PRÍDE: Postoj Bieleho domu je nateraz jasný Zelenskyj v nedeľnom rozhovore pre stanicu CNN apeloval na Bidena, aby Ukrajinu navštívil a získal tak na základe vlastnej skúsenosti predstavu o situácii. 19. apríl 2022 Zo zahraničia

19. apríl 2022 Zo zahraničia Zelenskyj si myslí, že Biden na Ukrajinu PRÍDE: Postoj Bieleho domu je nateraz jasný Zelenskyj v nedeľnom rozhovore pre stanicu CNN apeloval na Bidena, aby Ukrajinu navštívil a získal tak na základe vlastnej skúsenosti predstavu o situácii.

Zdroj: TASR/AP

Americký prezident Joe Biden nemá v dohľadnej dobe v pláne návštevu Ukrajiny, hoci ho tam nedávno pozval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Novinárom to v pondelok povedala hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.

Pozval ho na Ukrajinu

Podľa jej slov sa teraz americká administratíva zameriava na poskytovanie bezpečnostnej pomoci, respektíve posielanie vojenského materiálu na Ukrajinu, informuje agentúra DPA.

Psakiová však zároveň dodala, že ak by nejaký vysokopostavený americký predstaviteľ na Ukrajinu vycestoval, verejnosť by sa o tom – z bezpečnostných dôvodov – dozvedela najskôr až po jeho príchode do tejto krajiny.

Zelenskyj v nedeľnom rozhovore pre stanicu CNN apeloval na Bidena, aby Ukrajinu navštívil a získal tak na základe vlastnej skúsenosti predstavu o situácii, v ktorej sa táto krajina nachádza po takmer dvojmesačnej ruskej invázii.

Vyšlú Austina?

„Myslím si, že príde,“ povedal v zmienenom rozhovore ukrajinský prezident. „Samozrejme, je to jeho rozhodnutie. Závisí to aj od bezpečnostnej situácie, no myslím si, že je to líder Spojených štátov a preto by sa sem mal prísť pozrieť,“ dodal.

Washington však údajne zvažuje, že na Ukrajinu vyšle ministra obrany Lloyda Austina alebo ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, píše DPA. Ak by to bola pravda, bolo by zároveň veľmi nepravdepodobné, aby do tejto krajiny v blízkej budúcnosti vycestoval aj samotný Biden.

Zdroj: TASR