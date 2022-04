VIDEO: Ups! Na amerického prezidenta Bidena sa počas prejavu VYŠPINIL vtáčik

Americký prezident Joe Biden zažil tento týždeň v Iowe nevítané prekvapenie, keď sa mu na oblek vykakal vták. Biden mal práve prejav o inflácii a stave americkej ekonomiky. „Je to o tom, že to bolo vyrobené v Amerike,“ povedal Biden vo chvíli, keď mu nad odznak americkej vlaky pristál na saku vtáčí trus.

Video sa stalo okamžite hitom sociálnych sietí. Amerického prezidenta však nepríjemný incident nevyviedol z rovnováhy a vo svojom prejave pokračoval ďalej.

Predstaviteľ Bieleho domu neskôr údajne objasnil, že to bola v skutočnosti „kukurica“ a nie vtáčie trus.

„Biden nebol jediný, kto dnes chrlil hovienka,“ komentovali posmešne diskutujúci na Twitteri. „Už aj vtáky sú nahnevané, čo bude ďalej,“ odvetil ďalší používateľ.

Did a bird just poop on Joe Biden? pic.twitter.com/p2Ywv8CbRU