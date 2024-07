30. júl 2024 Zo Slovenska Zem zasiahla geomagnetická BÚRKA: Aj na Slovensku možno uvidíme POLÁRNU žiaru! Zdvihnite hlavy k oblohe. Na Slovensku možno opäť uvidíme polárnu žiaru.

Foto: Marek Harman / Zdroj: Hvezdáreň v Banskej Bystrici

„Výron koronálnej hmoty (CME) zasiahol magnetické pole Zeme skôr, ako sa očakávalo, a to dnes, 30. júla, približne o 02:30 nášho času,“ informuje iMeteo.sk.

Vznikla geomagnetická búrka triedy G1 so slabými polárnymi žiarami nad niektorými severnými štátmi USA. Podľa predpovedného modelu Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) to vyzerá tak, že v najbližších hodinách by mohlo dôjsť k dopadu so zosilnením až po triedu G3.

Polárna žiara opäť aj nad Slovenskom?

„Séria erupcii triedy M generovaných Slnkom počas víkendu vrhla niekoľko výronov koronálnej hmoty (CME) smerom k Zemi. Ako už informoval web SpaceWeather.com, niektoré CME sa „zlúčili“ a vytvorili jeden Cannibal CME. Keď dosiahne Zem, sú možné silné geomagnetické búrky triedy G3, čo znamená, že by sme mohli pozorovať nádherné nebeské divadlo v podobe polárnej žiary,“ dodáva portál.

Polárna žiara by sa mala vyskytovať aj v stredných zemepisných šírkach vrátane Slovenska.

Geomagnetické búrky môžu dosiahnuť intenzitu od G1 po G5. Výraznejšie problémy sa neočakávajú, no môžu sa vyskytnúť menšie výpadky satelitných sietí, vrátane GPS, mobilného či internetového signálu.

Čo to vlastne je?

„Slnečná erupcia je intenzívna explózia na povrchu Slnka spôsobená náhlym uvoľnením magnetickej energie. Tieto udalosti generujú elektromagnetické žiarenie, ako sú röntgenové lúče a viditeľné svetlo, ako aj výrony koronálnej hmoty (CME),“ píše server.

Slnečné erupcie sú klasifikované na základe ich intenzity. Tá sa meria na základe uvoľnenej energie. „Triedy sa pohybujú od A (najmenej energický) po X (najsilnejší), pričom čísla označujú poradie v rámci každej triedy. Napríklad výbuch triedy X je výrazne silnejší ako výbuch triedy M alebo C,“ dodáva iMeteo.sk.

