Zdroj: Instagram.com/zwyczajna_magdalena Žena si v Lidli kúpila zabalený šalát, a keď ho išla jesť: VYSKOČILA na ňu živá žaba! Predstavte si, že si kúpite v potravinách šalát a idete si ho doma alebo v práci rozbaliť, ale v tom sa to stane. Nájdete v ňom živú žabu! 17. október 2023 Zo zahraničia

Ak ste si mysleli, že ste už videli všetko, tak toto video vás môže vyviesť z omylu. Nachádza sa na stránke Gazeta Wrocławska.

Autorka videa si išla pripraviť šalát, ktorý predtým kúpila v Lidli, no okamžite po jeho otvorení zostala v šoku. Bola tam žaba! A živá!

Vieme si predstaviť, že niektorí ľudia by v takejto situácii mohli spanikáriť, či dokonca omdlieť. Nie každý totiž obľubuje stretnutia s takýmito živočíchmi.

Keďže žena video poslala „do obehu“ na Instagrame a spýtala sa reťazca Lidl, o čo ide, ten sa jej aj ospravedlnil. V Lidli sľúbili, že to napravia. A čo sa stalo so žabou? Bola vypustená do záhrady!

Zdroj: Dnes24.sk