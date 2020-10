25. október 2020 Milan Hanzel Magazín ŽIADNY lockdown, ale únik do raja! Rytmus s manželkou a synom odišli zo Slovenska, FOTO

Raper Rytmus nečakal na to, kým na Slovensku zatvoria hranice, či začne zúriť zákaz vychádzania, preto sa zbalil a vzal manželku Jasminu a syna Sanela k moru.

Tesne predtým, keď na Slovensku vypuklo celoplošné testovania na COVID-19 (zatiaľ len na Orave a v Bardejove, pozn. red.), rozhodla sa rodinka Patrika „Rytmusa“ Vrbovského, dať našej krajine zbohom.

Žiadny zákaz vychádzania

U nás by im hrozilo to, že sa nepohnú z domu, no v prímorskom letovisku majú teraz dovolenkový režim. Lenže, to, kam párik so synčekom odletel, je zatiaľ zahalené rúškom. Nie však tým na tvár, ale rúškom tajomstva.

„Lockdown pri mori,“ uviedol Rytmus v príspevku na sociálnej sieti a zavesil tam aj fotku v rúšku ako na rukách drží synčeka Sanela.

To, že je trojici v raji dobre, aj dostatočne Rytmus prezentuje na Instagrame. Treba však uznať, že to vymyslel parádne. Nikto nevie, kde je a má pokoj od striktných opatrení, ktoré najbližšie dni platia na území Slovenska.

Kde sú teda teraz?

Nie je vylúčené, že zamierili do niektorej tejto destinácie: Keňa, Kapverdy, Maledivy, Kuba, Barbados, Zanzibar alebo Spojené arabské emiráty. Aj Jasmina Alagič Vrbovská dala už nejaké statusy a zábery na svoj Instagram.

